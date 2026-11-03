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Tenis

Andy Roddick cree que Ferrero se fue a entrenar a Shelton por despecho: “Para ganarle a Alcaraz”

El estadounidense cree que el español eligió al zurdo para disputarle el cetro del tenis mundial a Sinner y Alcaraz.

Por Carlos Silva Rojas

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Juan Carlos Ferrero es el nuevo entrenador de Ben Shelton,
© ReutersJuan Carlos Ferrero es el nuevo entrenador de Ben Shelton,

Una de las grandes novedades que nos deja el cierre de la temporada 2026 del circuito ATP es la nueva alianza entre el estadounidense Ben Shelton y el entrenador español Juan Carlos Ferrero, la que está dando mucho de qué hablar.

El zurdo deja de trabajar con su padre Bryan Shelton para entrenar con el ex número 1 del mundo, quien sorpresivamente fue despedido por Carlos Alcaraz, situación que dejó muy molesto al Mosquito.

La nueva sociedad entre Shelton y Ferrero fue analizada por el ex tenista Andy Roddick, quien en su podcast Served with Andy Roddick indicó que el coach tomó al norteamericano para intentar desbancar a su ex pupilo.

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La teoría de Roddick sobre la alianza de Ferrero y Shelton

Andy Roddick indicó que Ferrero decidió trabajar con el estadounidense porque es uno de los pocos que puede pelear con Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, quienes cuando están libre de lesiones, dominan el circuito ATP.

Si te pones en la piel de Juan Carlos Ferrero, llegados a este punto de su carrera, solo hay determinados proyectos que pueden motivarle de verdad. Uno de ellos es ayudar a un jugador a conquistar su primer Grand Slam. Estamos hablando de alguien que ya ha disputado una final de Grand Slam, que ha alcanzado varias semifinales, que tiene una potencia extraordinaria y que, además, ha conseguido derrotar este año en un grande al que fue tu jugador”, dijo el ex jugador norteamericano.

Juan Carlos Ferrero rompió su vínculo con Carlos Alcaraz. Foto: Susan Mullane-Imagn Images

Juan Carlos Ferrero rompió su vínculo con Carlos Alcaraz. Foto: Susan Mullane-Imagn Images

“El desafío es enorme. Hay dos auténticos monstruos en el circuito. Dos jugadores a los que Juan Carlos conoce perfectamente: Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Para ganar los grandes títulos habrá que pasar por encima de ello”, agregó.

Luego, Roddick lanza su teoría: “pero no te conviertes en campeón de Roland Garros y número uno del mundo sin tener una buena dosis de orgullo y ambición. Ferrero puede estar pensando: ‘Bien, ¿qué jugador tengo a mi disposición para intentar derrotar al que me despidió?’. Y, desde luego, Shelton es una de las mejores opciones posibles“.

La temporada 2026 la termina Alexander Zverev como el número 1 del mundo, pero en 2027 hay varios candidatos a quitarle el cetro al alemán.

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