El estadounidense cree que el español eligió al zurdo para disputarle el cetro del tenis mundial a Sinner y Alcaraz.

Una de las grandes novedades que nos deja el cierre de la temporada 2026 del circuito ATP es la nueva alianza entre el estadounidense Ben Shelton y el entrenador español Juan Carlos Ferrero, la que está dando mucho de qué hablar.

El zurdo deja de trabajar con su padre Bryan Shelton para entrenar con el ex número 1 del mundo, quien sorpresivamente fue despedido por Carlos Alcaraz, situación que dejó muy molesto al Mosquito.

La nueva sociedad entre Shelton y Ferrero fue analizada por el ex tenista Andy Roddick, quien en su podcast Served with Andy Roddick indicó que el coach tomó al norteamericano para intentar desbancar a su ex pupilo.

Todos los detalles del Masters 1000 de París se pueden ver a través de Disney+.

ver también Novak Djokovic encara a los críticos en París: “No saben lo que me pasa”

La teoría de Roddick sobre la alianza de Ferrero y Shelton

Andy Roddick indicó que Ferrero decidió trabajar con el estadounidense porque es uno de los pocos que puede pelear con Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, quienes cuando están libre de lesiones, dominan el circuito ATP.

“Si te pones en la piel de Juan Carlos Ferrero, llegados a este punto de su carrera, solo hay determinados proyectos que pueden motivarle de verdad. Uno de ellos es ayudar a un jugador a conquistar su primer Grand Slam. Estamos hablando de alguien que ya ha disputado una final de Grand Slam, que ha alcanzado varias semifinales, que tiene una potencia extraordinaria y que, además, ha conseguido derrotar este año en un grande al que fue tu jugador”, dijo el ex jugador norteamericano.

Juan Carlos Ferrero rompió su vínculo con Carlos Alcaraz. Foto: Susan Mullane-Imagn Images

“El desafío es enorme. Hay dos auténticos monstruos en el circuito. Dos jugadores a los que Juan Carlos conoce perfectamente: Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Para ganar los grandes títulos habrá que pasar por encima de ello”, agregó.

Luego, Roddick lanza su teoría: “pero no te conviertes en campeón de Roland Garros y número uno del mundo sin tener una buena dosis de orgullo y ambición. Ferrero puede estar pensando: ‘Bien, ¿qué jugador tengo a mi disposición para intentar derrotar al que me despidió?’. Y, desde luego, Shelton es una de las mejores opciones posibles“.

La temporada 2026 la termina Alexander Zverev como el número 1 del mundo, pero en 2027 hay varios candidatos a quitarle el cetro al alemán.