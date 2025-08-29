Es el N°6 del mundo y uno de los favoritos para ganar el US Open, pero se vio obligado a renunciar entre lágrimas

El US Open perdió a uno de sus favoritos para llevarse el título este año. Ben Shelton, número 6 del mundo y reciente campeón en el Masters 1000 Toronto, se vio obligado a abandonar su partido contra Adrian Mannarino.

El joven estadounidense, de 22 años, dejó la cancha con lágrimas y una toalla cubriéndole la ara tras una lesión que lo golpeó en pleno vuelo cuando era claro favorito para avanzar.

ver también Despachó a dos Top 10, ganó su primer Masters 1000 y lo llaman el heredero de la derecha de Fernando González

Un punto heroico que cambió todo

Shelton venía de ganar el tercer set con un punto espectacular que lo hizo aterrizar mal sobre su brazo izquierdo.

Apenas comenzó el cuarto parcial, se quejó de dolor y habló con su equipo. “Hice algo en el hombro. No sé qué es”, reconoció.

El fisio lo atendió en plena cancha y le aplicó crema en la zona afectada, pero el dolor lo limitó desde ahí en adelante.

Ben Shelton es atendido por un fisio en el US Open (Getty Images).

Publicidad

Publicidad

El francés que dio el golpe

Aprovechando la situación, Mannarino, de 37 años y actual 77 del mundo, logró imponerse. La victoria fue histórica, ya que es su primer triunfo en 23 partidos ante top 10 en Grand Slam.

“Es la primera vez que gano un partido desde el baño”, dijo en referencia a que fue al baño y cuando volvió era el ganador del duelo.

Adrian Mannarino se queda con el partido ante Ben Shelton en el US Open (Getty Images).

Publicidad

Publicidad

El adiós más amargo para Ben Shelon

Shelton, que buscaba su primer Grand Slam, intentó acortar los puntos y jugó con valentía, pero no pudo más.

Cerró el set con claros gestos de dolor, buscó resistir, pero la lesión lo dejó sin opciones. Su padre y entrenador, Bryan Shelton, le hizo señas desde el box para detener el partido.

Shelton se retiró llorando, dejando atrás una campaña de ensueño que lo tenía como una de las principales cartas estadounidenses para romper la sequía de títulos masculinos desde Andy Roddick en 2003.

Publicidad

Publicidad