El italiano no fue el único favorito que perdió antes de lo esperado, porque el estadounidense sumó una categórica derrota.

Un jueves de sorpresas se produjo en Roland Garros, porque nadie tenía en sus planes que el número 1 del mundo, Jannik Sinner, iba a ser eliminado en segunda ronda. Además, no fue el único top five que quedó out antes de lo esperado.

El estadounidense Ben Shelton, actual número 5 del planeta, fue vapuleado en la arcilla francesa y se va de París, luego de caer sin contemplaciones ante el sorprendente belga Raphael Collignon (62°).

El europeo aprovechó que al potente zurdo le cuesta acostumbrarse al polvo de ladrillo y se impuso por un claro 6-4, 7-5 y 6-4, en dos horas y 3 minutos de partido, para así acceder a la tercera ronda.

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Luciano Darderi se va de Roland Garros peleando con hinchas argentinos

Las derrotas de Jannik Sinner y de Ben Shelton no fueron las únicas que sorprendieron este jueves en Roland Garros, porque a los eliminados hay que sumar a Luciano Darderi (17°).

El italiano nacido en Argentina jugó un partido infernal y quedó eliminado a manos de un gran amigo, puesto que le ganó en la arcilla de Bois de Boulogne el transandino Francisco Comesaña (102°).

Luciano Darderi quedó eliminado en Roland Garros. (Photo by Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

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El argentino se impuso al semifinalista de Roma tras una batalla épica que duró cuatro horas y 14 minutos, donde el triunfador venció por parciales de 7-6 (5), 4-6, 6-4, 2-6 y 6-4.

Darderi en el final del encuentro vivió un tenso momento con la barra argentina, su país natal, porque al parecer algo le gritaron por su decisión de representar a Italia y aquello generó su airada reacción.

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Roland Garros sigue dando sorpresas, certamen que aún tiene presencia chilena, porque Alejandro Tabilo jugará este sábado en la tercera ronda ante el crédito local Moïse Kouamé.

En síntesis

El italiano Jannik Sinner , número 1 del mundo, fue eliminado en la segunda ronda del torneo.

, número 1 del mundo, fue eliminado en la segunda ronda del torneo. El belga Raphael Collignon (62°) eliminó al estadounidense Ben Shelton , actual número 5 del planeta.

, actual número 5 del planeta. El argentino Francisco Comesaña derrotó a Luciano Darderi en un partido de cuatro horas.