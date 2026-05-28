El francés de 17 años hace sus primeras armas en el circuito y algunos ya lo ponen a la par de estrellas del tenis galo.

Una linda chance tiene Alejandro Tabilo (36°) para llegar a la segunda semana de competencia en Roland Garros, porque en la tercera ronda se medirá ante el joven Moïse Kouamé (318°).

El francés es una de las grandes sorpresas del segundo Grand Slam de la temporada, porque a sus 17 años ya da muestras de su nivel y este jueves aguantó 5 horas en cancha ante el paraguayo Diego Vallejo (71°).

Tabilo será favorito en el encuentro de este sábado ante el joven Kouamé, sin embargo, el local será apoyado por los fanáticos franceses y además tiene un gran tenis, por algo lo comparan con estrellas galas.

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Marca compara a Kouamé con Tsonga y Monfils

Moïse Kouamé jugó un partido casi eterno ante Diego Vallejo para citarse con Alejandro Tabilo, y tras la victoria dijo que el lesionado Carlos Alcaraz fue su inspiración.

“Me acordé de lo que dijo Alcaraz el año pasado, que había que creer hasta el final. Eso es lo que he hecho yo”, sostuvo el tenista de 17 años.

Moise Kouame avanzó a tercera ronda en Roland Garros. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

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Tan bueno es Kouamé que ya es comparado con glorias del tenis francés, puesto que en Marca indican que es una mezcla entre el juego de Jo-Wilfried Tsonga y Gael Monfils.

“Con una mezcla de la potencia de Jo-Wilfried Tsonga y el espectáculo de Gael Monfils, el pueblo galo ya ha encontrado un posible relevo a Yannick Noah, el último mosquetero de casa en la tierra de París”, señaló el citado medio español.

El partido de Alejandro Tabilo se llevará gran atención el sábado, porque será ante Moïse Kouamé, la gran promesa y presente del tenis francés.

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