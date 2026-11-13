“Hemos buscado tanto”: El enigmático mensaje de Marcelo Ríos que se volvió viral

El “Chino” sorprendió con una nueva publicación que se transformó en el tema más comentado de la jornada.

Marcelo Ríos vuelve a ser tendencia en redes sociales. Ahora el tenista nacional sorprendió con una publicación en Instagram que no pasó desapercibido para nadie.

En esta ocasión el ex número uno sacó su lado más romántico y dedicó un emotivo mensaje a Tamara Cornejo que hace unos días celebró su cumpleaños. “Ojalá terminemos el ańo cumpliendo nuestro sueño que hemos buscado tanto y lo merecemos”, recalcó Ríos.

ver también Marcelo Ríos sorprende con comentario sobre Leo Rey y lanza inesperada frase sobre su bailarina

“Cuídate chinita”, agregó con un posteo justamente de Tamara. Lo que llamó la atención es que en el mensaje ella detalló que “Ha sido un año lleno de torbellinos (…) Viví un amor inmenso del que siempre estaré agradecida”.

Marcelo Ríos disfrutó de la Copa Davis en septiembre acompañado de Tamara Cornejo.

La comentada publicación de Marcelo Ríos

Por lo que dejó abierta la chance de un quiebre y que Marcelo Ríos estaría buscando el perdonazo. Lo que confirmó Adriana Barrientos en uno de sus comentarios.

“Eres lo mejor que tuvo el “Chino”. Feliz cumpleaños preciosa”, agregó la ahora panelista de TV. La publicación sumó cientos de me gusta en Instagram y diversos comentarios salieron en apoyo al tenista nacional.

“Yo te acepto las vueltas que quieras”, “Vamos Chinito”, y “Cambie de derecho a revés no mas y la vida sigue”, fueron parte de los mensajes en apoyo al tenista nacional.

Esto debido a que no sería la primera vez que el tenista nacional busca el perdonazo de su pareja. Ya en septiembre realizó una publicación similar donde recalcó que “no quiero perderte” y “te extraño chinita”. Todo un romántico como en los viejos tiempos.