El extenista se sumó a la polémica de La Noche con bromas, elogios y una mención a "Danielita".

Marcelo “Chino” Ríos volvió a generar comentarios en redes sociales, pero esta vez por sumarse a la polémica que protagonizan Leo Rey y Alexítico, exintegrantes de La Noche.

El exnúmero uno del tenis mundial compartió una fotografía del cantante de cumbia y acompañó la imagen de un mensaje que llamó la atención de sus seguidores, con particular referencia a Danielita, bailarina del artista.

Captura posteo que posteriormente fue eliminado.

¿Qué publicó Marcelo Ríos sobre Leo Rey?

La intervención del Chino estuvo marcada por su enigmático estilo, directo y una frase que no pasó inadvertida: “El más brígido, pero la Danielita es mía que cosa más tierna, quién chucha es Alexítico. Los felicito. Besitos”, posteó junto a la foto de Leo Rey.

Su comentario apareció en medio del conflicto entre los músicos, aunque el extenista no entregó detalles sobre el sentido de sus palabras.

Por lo mismo, la mención a Danielita también generó especulaciones y bromas entre quienes reaccionaron a la publicación. Sin embargo, no existe información que permita establecer algún vínculo sentimental entre ambos.

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La respuesta que recibió desde el entorno de Leo Rey

La publicación acumuló comentarios de seguidores que se tomaron con humor la intervención del exdeportista.

“Lo dice otro brígido”, escribió uno de los usuarios, mientras otro destacó su trayectoria con el mensaje: “Grande Chinito siempre serás el #1”.

Pero una de las respuestas más llamativas llegó desde el entorno artístico de Leo Rey. Una de sus bailarinas aprovechó la ocasión, para recordarle una invitación que, según señaló, anteriormente no habría concretado.

“Cuando quieras puedes venir a ver el show. Te invitamos y nos dejaste plantado por ser número 1 estás perdonado”, comentó.

Así, una publicación que comenzó como una inesperada aparición de Marcelo Ríos terminó sumando una nueva anécdota entre los seguidores del cantante y del extenista.

En resumen…