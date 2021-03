Leo Rey cuenta impactante episodio de maltrato a manos de su padre: "Me amarraba el pie con cadenas"

El destacado cantante nacional Leo Rey, fue invitado al programa de Martín Cárcamo "De tú a tú" en donde habló acerca de la complicada relación que tuvo con su padre durante su juventud.

El artista contó que tuvo una infancia muy estricta a manos de su padre, en donde también fue víctima de abusos físicos. Dónde incluso fue amarrado para que no pudiera salir a jugar junto a los otros niños.

"Me pegaba con varillas, me amarraba el pie con cadenas para que yo no pudiera salir a jugar con los niños, me amarraba el pie con una cadena de un metro y adentro de la caseta que era de 4x4 yo no podía salir". Indicó el cantante.

"Yo sentía vergüenza en ese momento, porque los niños se daban cuenta que yo estaba ahí encadenado, o sea como preso, pero no sé si en el minuto lo tomaba como algo tan grave, pero si recuerdo que me daba vergüenza”.

Así mismo, indicó que su padre lo castigaba de peor manera cuando se oponía a los abusos. “Una vez me tiró así como desnudo, amarrado y desnudo afuera, porque yo estaba haciendo un berrinche, me empelotó y me dejó afuera de los taca-taca con la pata amarrada y los niños me miraban”. Tras estos hechos los vecinos encararon a su padre.

"Mi papá no me compraba ropa, no me tenía zapatos, yo andaba así descalzo, la gente me veía y me llevaba ropa (…) yo de chico me lavé la ropa, me cosía la ropa, todo me hacía yo, hasta las cosas de él, porque después se volvió algo como normal para mí, cocinar, por ejemplo, ya sabía saber fideos a los 6 años". contó entre los crudos relatos.