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Ante dos candidatos al título: El complicado fixture del Real Betis de Manuel Pellegrini en Champions League

El elenco albiverde sufrió una dolorosa caída ante Borussia Dortmund y ahora debe enfrentar los últimos cuatro partidos para soñar con la siguiente fase.

Por Felipe Pavez Farías

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Betis enfrenta un fixture complicado en Champions
© Getty ImageBetis enfrenta un fixture complicado en Champions

Manuel Pellegrini sufrió un duro golpe en la Champions League. Real Betis cayó por 2-1 ante Borussia Dortmund y dejó escapar el invicto que acumulaba en las primeras fechas. 

“El equipo compitió, me quedo conforme con lo que se hizo y, por supuesto, amargado de no haber conseguido un punto en un reducto que sabemos que es difícil”, confesó el adiestrador a Kenotrotamundos Skechers Fútbol.

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Pero a pesar de la buena presentación del equipo albiverde, el ingeniero volvió a sufrir en su visita a Signal Iduna Park. 

Lo que se sufre el doble ya que ahora además complica las opciones de poder avanzar a la siguiente fase del torneo. En especial por el calendario para el cuadro dirigido por el chileno. 

El fixture del Real Betis en Champions: enfrentará a dos candidatos al título

La próxima fecha del 24 de noviembre, el  Real Betis visita al Slovan Bratislava en Eslovequia. Equipo que marcha último en la Champions con cero puntos y una diferencia de menos 16 goles. El último elenco abordable en el fixture. 

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Luego el 9 de diciembre debe recibir al Como en el Estadio La Cartuja. , que viene siendo revelación y que en la Champions venció 9-1 Lens. 

Ahora para 2027, se retoma la competencia y tendrá las últimas fechas ante dos equipos candidatos a ganar el título. El primero será el 20 de enero cuando Betis reciba a Arsenal. Luego el 27/1 visitará al Bayern Munich en el Allianz Arena. Por lo que será un calendario de palabras mayores si es que el Betis quiere continuar en competencia. 

“Hay un plantel muy comprometido en un proyecto, hay un plantel que está convencido de lo que hace y tenemos que demostrarlo tal como lo hemos hecho en esta primera parte de la temporada”, recalcó Pellegrini ilusionado para lo que se avecina.

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