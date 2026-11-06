Pronósticos Everton vs Deportes Concepción: los Ruleteros defienden su lugar en la zona de copas

RedGol te brinda los mejores pronósticos para apostar en Everton vs Deportes Concepción, por la fecha 27 de la Liga de Primera.

Nuestros picks Pronósticos: Everton vs Deportes Concepción Cuotas ofrecidas por 1xBet Pronóstico AMBOS EQUIPOS ANOTARÁN: SÍ Ambos conjuntos marcaron en los últimos cuatro partidos de Everton y en tres de las cuatro presentaciones recientes de Deportes Concepción en el Campeonato Nacional. 1xBet 1.73 Pronóstico ANOTARÁ UN GOL: ALAN MEDINA Tras cumplir su suspensión, Medina estará disponible para Everton. El delantero suma 12 goles en la temporada y convirtió nueve tantos en sus últimos nueve partidos de Liga de Primera. 1xBet 2.86 Pronóstico TOTAL DE SAQUES DE ESQUINA DE DEPORTES CONCEPCIÓN: MENOS DE 3.5 El León de Collao ejecutó menos de cuatro córners en 10 de sus 12 visitas ligueras y registra el segundo promedio más bajo del torneo fuera de casa, con 3,17 por encuentro. 1xBet 1.90 Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Este sábado 7 de noviembre, a las 17:30 horas, en el Estadio Sausalito, Everton y Deportes Concepción se enfrentarán por la fecha 27 de la Liga de Primera.

Los Ruleteros marchan cuartos con 40 puntos y buscarán una victoria para mantenerse en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana. Además, estarán atentos a un posible tropiezo de Universidad Católica, que les permitiría ilusionarse con alcanzar un cupo a la Copa Libertadores. Los Lilas, por su parte, ocupan el noveno lugar con 35 unidades, a tres de Palestino, que marcha sexto. Por lo tanto, todavía mantienen vivas sus esperanzas de clasificar a un torneo internacional la próxima temporada.

En la previa de este partido, nuestro analista te muestra los mejores pronósticos para Everton vs. Deportes Concepción, para que contemples a la hora de hacer tus apuestas.

Everton y Concepción, con posibilidades de que ambos marquen

En los últimos cuatro partidos de Everton en el Campeonato Nacional, ambos equipos consiguieron anotar.

La misma tendencia se observó en tres de los cuatro encuentros más recientes de Deportes Concepción en el torneo, en los que también marcaron ambos conjuntos.

Ambos equipos anotarán: Si – 1.73 en 1xbet

Everton recupera a Alan Medina

Alan Medina volverá a estar disponible tras cumplir una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. El delantero ruletero anotó nueve goles en sus últimos nueve partidos de la Liga de Primera y acumula 12 tantos en lo que va de la temporada.

Anotará un gol: Alan Medina – 2.86 en 1xbet

El Léon de Collao no ha podido ser un gran productor de córners

En 10 de los 12 partidos que disputó como visitante en el certamen, el León de Collao ejecutó menos de cuatro tiros de esquina a favor. Además, registra el segundo promedio más bajo en esa condición, con apenas 3,17 córners por encuentro.

Total de saques de esquina de Deportes Concepción: Menos de 3.5 – 1.90 en 1xbet

Cuotas 1X2 Cuotas: Everton vs Deportes Concepción Cuotas ofrecidas por 1xBet Everton 1.77 1xBet Empate 3.50 1xBet Deportes Concepción 4.06 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Everton llega con la misión de defender su lugar en la zona de clasificación a la Copa Sudamericana, mientras que Deportes Concepción todavía tiene opciones de acercarse a los puestos internacionales. El código promocional de 1xbet ofrece beneficios y promociones exclusivas: descubre cuáles son los requisitos y condiciones.

Historial de Everton vs Deportes Concepción: últimos partidos