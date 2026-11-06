Le dicen Cucho, ganó una decena de campeonatos en el Cacique como jugador y uno de ellos lo hace tener precaución con la situación actual que vive el Cacique. También le dio un consejo para el futuro al DT de los albos.

Este retirado defensor ganó una decena de títulos con Colo Colo, incluidos cinco bajo la tutela de Mirko Jozic y con esa experiencia en la espalda, les dejó un recado a todos los jugadores que dirige Fernando Ortiz. El Cacique está a un paso de consagrarse campeón de la Liga de Primera 2026.

Lo hará en caso de derrotar a Ñublense en el estadio Nelson Oyarzún Arenas de Chillán. De hecho, los hinchas albos agotaron las entradas del partido casi inmediatamente. Una señal clara de todas las expectativas que hay de ver a los albos alzar la copa.

En ese contexto, RedGol, tomó contacto con Agustín Salvatierra, un laureado defensor que tuvieron los albos. Y entre todos los buenos recuerdos que conserva de su etapa de jugador, hay uno que sirve de alerta especial por este partido ante los Diablos Rojos.

Agustín Salvatierra en su época de jugador en Colo Colo. (Foto: archivo retocado con ChatGPT).

“Bajo mi experiencia, en el año 93, tuvimos dos finales antes: Cobreloa y Unión Española. Así que no está nada dicho. Pero todo se debería dar y Colo Colo debería campeonar este fin de semana”, manifestó el Cucho Salvatierra. Tiene razón.

Ese año, Colo Colo desperdició una oportunidad inmejorable de consagrarse ante sus hinchas tras firmar un empate 0-0 ante Cobreloa en un Monumental atestado con más de 63 mil espectadores, según rezan los reportes de la época. “Soy más cauto”, expuso Salvatierra.

Agustín Salvatierra fue ayudante técnico de Pablo Guede en Colo Colo. (Paul Plaza/Photosport).

“Un año nos pasó que no salimos campeones y nos costó dos partidos. Ese día vs Cobreloa estaba toda la fiesta para ser campeón. Pero no se pudo”, aseguró el Cucho. Eso ocurrió el 26 de diciembre de 1993. Y el 2 de enero de 1994, con un 3-0 frente a la Unión Española, los albos aseguraron su estrella 19.

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Cucho Salvatierra recuerda sus títulos y recomienda a Ortiz quedarse de DT en Colo Colo

Agustín Salvatierra cuenta 10 títulos como jugador de Colo Colo y también ganó uno como asistente de Pablo Guede, algo que lo hace conocer sobremanera cuáles son los sentimientos de Fernando Ortiz en estos días previos. Sobre todo por los rumores de posibles ofertas.

Una desde México y una chance de asumir como entrenador en Racing Club, que vive muchas complicaciones en Argentina. “Si él quiere una proyección, en lo económico será mucho más tentador afuera. Pero si quiere títulos, los va a tener con Colo Colo, no afuera”, aseguró el Cucho Salvatierra.

Arturo Vidal y Fernando Ortiz. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

¿Le gustaría ver a Arturo Vidal de DT en Colo Colo una vez que se retire?

Cualquiera puede tener la llave para tener logros, mira el Chupete Suazo, que está peleando el campeonato en su debut. Arturo debería experimentar, pero no sé si Colo Colo es el mejor escenario para eso.

Humberto Suazo y su campaña en San Luis de Quillota fue aludido por Agustín Salvatierra. (Manuel Lema/Photosport).

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¿Cuándo juega Colo Colo vs Ñublense en Chillán?

Colo Colo visitará a Ñublense en la fecha 27 de la Liga de Primera 2026: el partido quedó fijado para el domingo 8 de noviembre a contar de las 15 horas en el estadio Nelson Oyarzún Arenas.

Así va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo es líder de la tabla en la Liga de Primera 2026 al cabo de 26 partidos: suma 58 puntos, 10 más que la Universidad de Chile y 12 unidades más que Universidad Católica.