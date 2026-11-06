El Bichi ya palpita el Cacique del futuro y le puso todas las fichas al King para su debut en la banca. Eso sí, también eloigó el trabajo del Tano.

Claudio Borghi se puso en modo Colo Colo y ya palpita el próximo año, con una clasificación lista a Copa Libertadores y un título que está cada vez más cerca en la Liga de Primera. Es ahí donde el tema del momento es la continuidad de sus figuras.

En cuanto a Arturo Vidal, aún no hay humo blanco y todo se resolverá una vez el Cacique amarre el campeonato. Pero el Bichi fue más allá y ya planifica incluso el equipo para dos años más.

“Yo propuse renovarle a Vidal un año, con una cláusula: termina el año y es el entrenador del primer equipo de una”, dijo Borghi en Picado TV, dejando atónitos a sus compañeros de panel.

¿Y qué pasa con Ortiz? Borghi responde

En cuanto a su idea para el Colo Colo del futuro, se le consultó a Claudio Borghi por la figura de Fernando Ortiz. Su buen año lo tiene con posibilidades de renovar, más aún ante los sondeos desde Argentina y México para llevárselo.

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“(Si el Colo Colo 2027 tiene éxito con Ortiz al mando) Le renovamos un año más a Ortiz y Vidal también, los compromisos son así”, lanzó el Bichi, siempre con el plan de que al momento del retiro, Vidal tome el mando.

Pero también hubo loas para el actual entrenador albo. Según el Bichi, “siempre le doy mucha importancia a dos cosas: evidentemente el grupo de jugadores que puedes tener, sería un 60%”.

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“Después hay ramas como la parte física y médica, ese 40% lo reparto entre técnico, profe y doctores, para que esto funcione. El peso mayor se lo llevan los jugadores, pero todo esto lo comanda una persona y ese es Ortiz“, cerró.