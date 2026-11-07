El campeón del mundo incluso confesó que con su hijo fueron a la barra de este club.

Claudio Borghi es un personaje muy querido en Chile por su paso por Colo Colo. Si bien el Bichi ama a los Albos, contó de qué equipo es hincha junto con su hijo.

El Bichi inició su carrera como jugador en Argentinos Juniors, donde ganó la Copa Libertadores de 1985 e incluso disputó la Copa Intercontinental ante Juventus, cayendo por definición a penales. Claro que es otro el club que le robó su corazón.

El equipo de Borghi

La vida de Claudio Borghi como jugador está asociada a Argentinos Juniors, como entrenador a Colo Colo, pero él mismo confirmó, más allá de que quiere mucho a ambos clubes, que en realidad es otra institución por la vibra como un hincha más.

“De Racing me hizo mi viejo. Mi hijo es de Racing, yo soy de Racing. Pero si bien le tengo cariño al club, mi casa es Argentinos Juniors. No hay lugar donde me sienta más cómodo”, dijo el Bichi a La Cuarta. Curiosamente, en 2008 Borghi dirigió a Independiente. Hasta contó una anécdota con su hijo Filippo.

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“Me pasó con mi hijo que iba a la cancha, yo iba en auto chileno, entonces digo: vamos a la cancha, voy a dejar el auto en el centro de Buenos Aires, si no me lo van a romper todo con patente chilena. Y me tomé un taxi y le digo: ‘Déjame lo más cerca que puedas de la puerta del estadio’“, partió explicando.

“Mi hijo era chico. Y venía la barra de Racing por la calle, La Guardia Imperial. Entonces me bajé ahí, lo metí a mi hijo en el medio y digo ‘esto es Racing, hueón’. Se hizo de Racing, ¡fanático!, y esas son experiencias únicas”, señaló.

Claudio Borghi lleva largos años radicado en Chile. Imagen: Photosport

De todos modos, Borghi es un agradecido con los Albos por los años que trabajó ahí como entrenador. No solo en el primer equipo, sino que también en las inferiores.

“Yo quiero mucho a Argentinos Juniors. Si vos me decís Colo Colo o Argentinos Juniors… uf, Argentinos Juniors. Estuve de los nueve a los veintidós, aparte estuve como entrenador”, cerró Claudio Daniel Borghi.