El africano aseguró que tras el Mundial 2026 le cambió la vida y festejó con tranquilidad el título albo. Recalcó que el trofeo es para los hinchas.

Vozinha fue otro héroe del triunfo de Colo Colo campeón ante Ñublense. El golero figura en el pasado Mundial 2026 tapó un tiro clave en el último minuto, el cual pudo arrebatarle el trofeo a los albos en Chillán.

El portero habló post partido y, siempre humilde, mantuvo la calma en la cancha del Nelson Oyarzún en medio de los festejos de sus compañeros. El hombre de Cabo Verde alzó la voz en su primer título con la camiseta alba, en Liga de Primera.

“Gracias a compañeros, dirigencia y todos los trabajadores que me han recibido muy bien desde el primer día. Gracias a Dios conseguimos este título, estoy muy feliz”, dijo a TNT Sports, en plena cancha.

La tapada de Vozinha y su futuro en Colo Colo

El golero caboverdiano dejó con el corazón en la mano a los hinchas de Colo Colo al tapar una pelota clave en el último minuto. Tras el 2-1 y título confirmado del Cacique, Vozinha habló de todo.

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“Pienso en todo lo que he hecho en mi vida, estoy muy feliz por esto. Pienso que es trabajo de todo equipo en todo el campeonato. Estoy aquí para jugar, también fallé en algunos momentos y esto es fútbol”, dijo el portero.

¿Extenderá su vínculo con el Cacique? El portero que tiene contrato hasta fin de año fue claro en su mensaje. Ahí la dejó boteando y se reunirá con la dirigencia en las próximas horas para ver su cláusula de renovación y lo que viene en 2027.

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“Hoy estoy celebrando, después hablamos del futuro. Esto es para toda mi familia, todo Cabo Verde y todos los hinchas de Colo Colo”, cerró el experimentado golero.