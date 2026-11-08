El jugadro vivió de todo este año. Estuvo a punto de irse, estuvo de baja por meses y tuvo su revancha en el partido más importante.

Marcos Bolados está guardado para goles importantes en Colo Colo. Superando una grave lesión este año, el delantero se vistió de héroe nuevamente y le dio el gol del triunfo para el título 35 de los albos, en el 2-1 ante Ñublense.

El jugador no había despegado en el duelo ante los chillanejos, pero en el minuto 92 aprovechó un balón que quedó boteando en el área local y desató los festejos. Ahí los hinchas albos estallaron en festejos en el Nelson Oyarzún.

Es que el puntero derecho está hecho para grandes ocasiones en su historia con el Cacique. En 2024 fue clave también con sus anotaciones en recordados partidos, marcando en la parte final rumbo a ese título en que remaron desde atrás ante la U.

Así fue el gol de Marcos Bolados para el título albo

Marcos Bolados le dio el gol del título a Colo Colo en la Liga de Primera 2026. El jugador revirtió un terrible año y quedó inmortalizado por su agónico tanto, el cual fue su primera anotación en el presente torneo.

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Siempre dispuesta a darle una mano al equipo en materia de marketing, en la cancha también ha respondido el antofagastino. Bolados viene desde el 2019 integrando ininterrumpidamente el plantel del Cacique.

A inicio de año estuvo a punto de fichar en Everton, pero una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda lo borró del mapa y bajó el traspaso. Tras eso, problemas musculares en el gemelo y sóleo de la pierna derecha volvieron a complicarlo en octubre pasado.

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Sin embargo, el jugador se guardó para el momento perfecto y ante Ñublense, se matriculó de héroe eterno de Colo Colo. Marcos Bolados anotó su primer tanto del año y Colo Colo bajó su estrella 35 en el fútbol chileno.

“Es lo más hermoso hacer un gol en el último minuto, más si te da el campeonato, agradecido de los que estuvieorn conmigo. Ha sido duro, pero ganamos porque queriamos esto todo el año”, dijo el jugador, tras el partido.