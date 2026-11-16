El goleador cordobés reveló que arrastra una importante lesión en su rodilla hace más de un mes. "No me importaba si me dolía o no. Apretar los dientes y vamos. Ganamos y listo", afirmó el '9'.

Una de las máximas figuras del Colo Colo campeón en Liga de Primera es el delantero argentino Javier Correa, máximo goleador de la temporada con 18 tantos, quien reveló públicamente que en los últimos partidos arrastra una grave lesión.

Fue durante su presencia en el podcast Campeones Eternos, que conducen dos ex albos como Gonzalo Fierro y Manuel Neira, el atacante cordobés confesó que desde más de un mes juega con una fuerte molestia en su rodilla, y que no es la primera vez que lo hace desde su estancia en el Cacique.

“Yo he pasado muchas lesiones y he seguido jugando porque las he sabido manejar. En el torneo pasado jugué contra Ñublense, Católica y La Serena desgarrado, 17 goles. Y ahora jugué contra Coquimbo, Palestino, U. de Conce, Audax en Copa Chile y Ñublense con los meniscos rotos“, afirmó el ‘9’ de Colo Colo.

En esa línea, Correa añade que “dejé muchas cosas por estar, porque siempre mi objetivo fue tener esta corona en el cuello (señala su medalla). No me importaba si me dolía o no. Apretar los dientes y vamos. Ganamos y listo. Me ponía hielo y al otro día arrancábamos de nuevo. Son cosas que la gente no sabe y uno por ahí se guarda mucho pero ya la ganamos, ya está”.

El sacrificio de Correa para ser campeón con Colo Colo

Durante su presencia en el espacio, el cordobés se refirió a las últimas informaciones que aseguraban un descontento que tenía con el club o el país, lo que desmintió tajantemente y apuntó a que tras dos temporada y media está feliz en Chile.

“Siempre soñé con venir acá a hacer historia, ganar cosas, ganar títulos, esta camiseta es más pesada que la camiseta de Chile, y representarla todos los días para mí es un placer y un orgullo, trato de llevar todos los valores donde voy porque somos familia y eso te queda impregnado“, afirmó el goleador de Colo Colo.

Los números de esta temporada para Javier Correa son notables. 19 goles en 26 encuentros entre Liga de Primera, Copa Chile y Copa de la Liga, donde además registra seis asistencias con una presencia en cancha de 1.599 minutos.

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¿Cuándo juegan los albos?

Por la jornada 28 del Campeonato Nacional, Colo Colo recibirá en el Estadio Monumental a la Universidad Católica, este domingo 22 de noviembre desde las 18:00 horas.

En síntesis