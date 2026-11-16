Eduardo Álamos también tocó el estadio de la U, donde asegura que es difícil, pero no imposible: imagina un reducto de 40 mil personas.

Universidad de Chile inició un nuevo proceso dirigencial al mando de Eduardo Álamos como el nuevo presidente de Azul Azul, quien reemplazó a Cecilia Pérez en el cargo.

Si bien se estima que este directorio de transición esté hasta el mes de abril o mayo, el nuevo mandamás aceptó todo tipo de preguntas en su presentación en el CDA.

Por lo mismo, una infaltable pregunta que no pasó desapercibida fue la del estadio propio, un tema que es sensible para los hinchas, pero que tiene una respuesta.

Eduardo Álamos también mira avances por un estadio para la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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La U mira el estadio: “No puede ser de menos de 40 mil”

Eduardo Álamos habló por primera vez del estadio para Universidad de Chile, una vez que asumió la presidencia de Azul Azul, lo que sorprendió a los hinchas bullangueros.

“Con respecto del sueño, es algo que cualquier hincha proyecta y le ve realidad para un futuro. Es difícil proyectar eso a corto plazo, porque estamos recién en cargo, pero un club como la U no puede tener un estadio de menos de 40 mil y eso lo hace complejo para encontrar un lugar”, explicó.

En es sentido, deja en claro que “vi varias posibilidades, pero es difícil, pero no imposible dentro de las posibilidades veremos lo que es mejor para la U, pero no puedo prometer, no puedo ser populista. Las arcas están sanas y saludables para tener buenos refuerzos”.

Mira sus declaraciones: