El histórico entrenador argentino, quien tuvo un paso por Colo Colo, le mandó un acérrimo apoyo a su compatriota Néstor Lorenzo a raíz de los fustigamientos por los nuevos talentos que ha llamado al cuadro cafetalero.

José Néstor Pekerman puede hablar con mucha propiedad de la selección de Colombia y lo hizo con firmeza en la antesala del primero de los dos amistosos frente a Chile. El experimentado DT argentino, quien dirigió al cuadro cafetalero durante casi siete años, respaldó a su compatriota Néstor Lorenzo.

Esto a raíz de las severas críticas que recibió Lorenzo del medio colombiano por la incorporación de jóvenes talentos a las convocatorias. Pero, a la vez, le recriminan los pocos minutos que les dio a jugadores como Jhon Solís, Juan Manuel Rengifo, Matías Orozco, Samuel Velásquez, Daniel Arcila, Camilo Durán y Óscar Perea.

Por lo mismo, Pekerman hizo una defensa acérrima del actual entrenador, quien afina detalles para recibir a la Roja el 13 de noviembre. “Estamos creándoles la obligación a estos chicos que aparecieron ahora. Se enojan porque Lorenzo no los pone todo el partido”, aseguró el estratego que dirigió dos Mundiales con Colombia.

José Néstor Pekerman mostró su enojo por las críticas contra Lorenzo. (Andres Pina/Photosport).

“Cómo desde afuera puedes valorar si ya están para jugar, si le estás haciendo bien o mal. Cuándo dirigieron equipos, cuándo vivieron los entrenamientos, cuándo los conocieron en su diálogo, en cómo se sienten para ver si están”, manifestó el otrora entrenador de inferiores de Colo Colo.

Su tono de voz dejó en evidencia la molestia que le generan esos comentarios. “Cómo pueden hablar de eso, son procesos y es conocimiento. Algo hay que cambiar. Todos somos del fútbol”, dijo Pekerman en este respaldo para disminuir la presión en contra de Néstor Lorenzo.

Néstor Lorenzo genera algunas dudas en la prensa colombiana. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Pekerman le pone el escudo al DT de Colombia en la antesala de jugar vs Chile

Para José Pekerman, el trato que ha recibido Néstor Lorenzo en Colombia ha sido injusto y lo defendió a días de los duelos amistosos ante Chile, que se disputarán el 13 de noviembre en suelo cafetalero y el 17 de este mes en el Estadio Nacional, respectivamente.

“Yo no me enojo con el periodista que habla. No me enojo. Está bien, puede decir lo que piensa, pero también deben pensar en la otra situación: no tenemos la certeza y sí corremos un gran riesgo”, apuntó Pekerman cuando se hacen comentarios tan sueltos de cuerpo.

Por lo pronto, el defensor de la Juventus de Italia Juan David Cabal valoró la nueva camada de talento colombiano. “Está bien, fuerte. Estoy muy feliz de ver tantos jugadores jóvenes nuevos que están surgiendo. Eso habla muy bien del fútbol colombiano y todos los equipos que aportan a la selección y al fútbol extranjero”, aseguró el lateral izquierdo de 25 años.

Juan David Cabal en la Juventus de Italia. (Simone Arveda/Getty Images).