El futbolista sufrió una molestia física que le impide ser parte de los encuentros contra los Cafeteros. Ya fue desconvocado.

Justo unos días luego de que saliera la convocatoria de Chile frente a Colombia, Nicolás Córdova sufre su primera baja para esta fecha FIFA debido a una lesión.

La Roja se medirá ante los Cafeteros durante este mes. Primero en condición de visita y luego en suelo nacional. Eso sí, no podrá contar con uno de los futbolistas habituales que suele integrar sus nóminas. Ya fue confirmada su baja desde La Roja.

La baja de Chile vs Colombia

Durante esta jornada, desde la ANFP informaron a la primera ausencia que tendrá Chile en los encuentros contra Colombia. Se trata de Benjamín Kuscevic, quien fue desconvocado debido a que no alcanzará a estar al 100% para la selección que dirige Nicolás Córdova.

“El jugador sufrió un sufrió un esguince en su tobillo derecho que por su evolución clínica y estudio de imágenes le impedirá participar con normalidad en los entrenamientos y partidos y, cuyo período de recuperación, supera los plazos de la presente convocatoria“, informaron desde La Roja.

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Kuscevic actualmente milita en Toronto de la MLS, club al que arribó tras estar en Brasil en Palmeiras, Coritiba y Fortaleza. En el equipo canadiense había logrado continuidad y de hecho, venía de ser titular en el último ante Atlanta de Paulo Díaz. Ahora se perderá la fecha final ante Philadelphia, aunque su club ya no tiene opciones de llegar a la postemporada.

Con la baja de Benjamín Kuscevic, Nicolás Córdova tendrá que decidir si llama a otro defensa central o se queda con los convocados que ya tiene. En la nómina anterior, también se había lesionado el formado en Universidad Católica y en aquella ocasión, fue Igor Lichnovsky quien lo reemplazó.

Kuscevic suma 16 partidos con Chile. Imagen: Photosport

Chile enfrentará a Colombia el viernes 13 de noviembre en suelo cafetero. Luego, el martes 17 del mismo mes, recibirá a los dirigidos por Néstor Lorenzo en el Estadio Nacional. Estos podrían ser los últimos encuentros con Córdova en la banca.