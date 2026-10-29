El DT interino de la Roja fue respaldado de manera peculiar por un otrora delantero de Colo Colo y Universidad de Chile que también devino en entrenador. Fue muy crítico con los clubes.

Hace un buen rato que Nicolás Córdova asumió la dirección técnica interina de la selección chilena, aunque formalmente tiene otro cargo: es el Jefe Técnico de las inferiores de la Roja masculina. Pero por esas cosas que tiene el fútbol, sobre todo el nuestro, tuvo que tomar las riendas del plantel adulto.

En ese contexto, el trabajo de Córdova ha dejado varias dudas, aunque últimamente intentó hacer varias cosas para legitimarlo. Como aquella reunión en la que recibió a varios periodistas para contar parte de su diagnóstico y mostrar algo de la metodología que ha tratado de implementar.

Y Fernando Vergara, director técnico de Atlético Colina, sacó la voz para hacer un diagnóstico que nadie había hecho. “Un Nico Córdova es lo que necesitan los clubes. Todos tienen que tener un Nico Córdova, pero no la selección”, dijo el otrora delantero de Colo Colo y Universidad de Chile en Prensafútbol.

Nicolás Córdova ha cumplido muchos roles en la selección chilena durante el último tiempo. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Añadió que “es una pega que son combos al aire. La selección no es un club, ahí juegan los mejores. No necesitan metodología de trabajo, juegan los mejores para competir”. Aunque no profundizó en esto de que no es preciso tener una línea de trabajo a ese nivel.

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Fernando Vergara fustiga a los clubes por el trabajo de Nicolás Córdova en la selección chilena

Además de su visión, Fernando Vergara dejó un fuerte raspacachos a todos los clubes del fútbol chileno a raíz de la función que ha cumplido Nicolás Córdova en la selección chilena. El otrora atacante del Rayo Vallecano de España fue crítico en ese diagnóstico.

“Al final el Nico les está haciendo la pega a los clubes y muchos descansan en él: les mandan los jugadores para que él los entrene. Cuando todos los clubes deberían tener a alguien ahí”, sentenció Vergara, quien recibió un respaldo después de sus dichos.

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Se lo dejó vía cibernética Raimundo Lira, quien fue el impulsor del movimiento No + ANFP, que en los últimos días cambió su nombre a La Nueva Federación. “Lo van a malinterpretar, pero tiene razón. Eso no quita que sea la federación como institución la que guíe la formación de los clubes”, expuso en su cuenta de X.