La Roja que dirige Jaime Rubilar sumó una nueva victoria en definición por penales ante las "Águilas" y tiene la chance de acabar en un buen lugar en la Copa del Mundo.

El insólito Mundial Sub 15 de Azerbaiyán que organiza la FIFA le trae buenos réditos a la Selección Chilena, que se adaptó al formato ocho contra ocho, de dos tiempos de 20 minutos y ahora está ad portas de disputar una final.

No será por los puestos más altos de la cita planetaria, pero el equipo que dirige Jaime Rubilar hace lo suyo. Luego de superar el miércoles a Japón en definición por penales, en esta jornada utilizó el mismo expediente para superar a Nigeria.

En el tiempo regular, Chile igualó por 3-3 con las Águilas africanas y en la tanda definitoria se quedó con el triunfo por 3-2 para conseguir el pasaje a una de las finales del Mundial Sub 15, en este caso por el 73° puesto, donde ya también conoce su rival.

El rival de la escuadra nacional será Honduras, que en la otra semifinal superó a Panamá por 4-1. Este encuentro se disputará este viernes 30 de octubre a contar de las 04:30 horas de nuestro país en la cancha 7A del Campo Deportivo Hovsan.

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El combinado nacional formó parte del Grupo E, donde sumó derrotas ante España (por 2-4) y Congo (2-3), además de un empate con Tajikistán (1-1), más los triunfos a Kuwait (2-0) y Barbados (8-0). Con siete puntos, se posicionó en la categoría C, donde jugaba los mano a mano.

Tras vencer al local Azerbaiyán por 3-1 en 16° de final, Chile perdió en octavos contra Bielorrusia (1-2). La lógica de este Mundial Sub 15 es de seguir jugando hasta el final. Fue así que en las siguientes rondas superó por penales a Japón y Nigeria.

Así las cosas, el registro del cuadro de Rubilar marca hasta el momento un total de tres victorias, tres empates y tres victorias, con 25 goles a favor y 17 en contra. Nada mal para su primera participación en este experimento de la FIFA para que todos los países jueguen una Copa del Mundo.

En síntesis