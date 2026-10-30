La escuadra que dirige Jaime Rubilar concluyó su participación en el insólito certamen que organizó FIFA en Azerbaiyán sumando su cuarta victoria.

La Selección Chilena culminó su participación en el inédito Mundial Sub 15 que organizó la FIFA con la presencia de 189 equipos, y lo hizo de la mejor forma posible, tras ganar su final por el puesto 73° de la cita planetaria en Azerbaiyán.

En su última jornada de participación, el equipo que dirige Jaime Rubilar consiguió un apabullante triunfo por 4-0 a Honduras, para alcanzar su cuarto triunfo en el certamen y quedar en la mitad superior del evento. Nada mal para su primera participación.

Así las cosas, Chile cierra su actuación en el Mundial Sub 15 con un registro de cuatro victorias, tres empates -dos de ellos derivaron en triunfos por lanzamientos penales- y tres derrotas, donde sumó 29 goles a favor y 17 en contra.

Chile cierra su presencia en Mundial Sub 15 de 189 países

El evento se desarrolló de forma íntegra en el Campo Deportivo Hovsan en la ciudad azerbaiyana de Bakú, mientras que la definición por el podio general se disputó en el Crystal Ball de esta ciudad, donde tal como ocurrió a nivel adulto, España se coronó como campeón.

La escuadra hispana, que derrotó en su debut en el Mundial Sub 15 a Chile por 4-2, superó en la final a Chequia por 3-0 para levantar el máximo trofeo del Festival Infantil de Fútbol que ideó Gianni Infantino para que todos los países asociados jueguen un evento de esta magnitud.

Así fue el camino de La Roja en el certamen planetario:

Derrota por 2-4 con España

Triunfos por 2-0 a Kuwait y 8-0 a Barbados

Derrota por 2-3 con Congo

Empate por 1-1 con Tajikistán

Triunfo por 3-1 a Azerbaiyán

Derrota por 1-2 con Bielorrusia

Empate por 3-3 con Japón (ganó en penales 5-4)

Empate por 3-3 con Nigeria (ganó en penales 3-2)

Triunfo por 4-0 a Honduras

ver también Chile vence a Nigeria y avanza a final por el 73° lugar de Mundial Sub 15 de 189 países

En síntesis