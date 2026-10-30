La Selección Chilena culminó su participación en el inédito Mundial Sub 15 que organizó la FIFA con la presencia de 189 equipos, y lo hizo de la mejor forma posible, tras ganar su final por el puesto 73° de la cita planetaria en Azerbaiyán.
En su última jornada de participación, el equipo que dirige Jaime Rubilar consiguió un apabullante triunfo por 4-0 a Honduras, para alcanzar su cuarto triunfo en el certamen y quedar en la mitad superior del evento. Nada mal para su primera participación.
Así las cosas, Chile cierra su actuación en el Mundial Sub 15 con un registro de cuatro victorias, tres empates -dos de ellos derivaron en triunfos por lanzamientos penales- y tres derrotas, donde sumó 29 goles a favor y 17 en contra.
Chile cierra su presencia en Mundial Sub 15 de 189 países
El evento se desarrolló de forma íntegra en el Campo Deportivo Hovsan en la ciudad azerbaiyana de Bakú, mientras que la definición por el podio general se disputó en el Crystal Ball de esta ciudad, donde tal como ocurrió a nivel adulto, España se coronó como campeón.
La escuadra hispana, que derrotó en su debut en el Mundial Sub 15 a Chile por 4-2, superó en la final a Chequia por 3-0 para levantar el máximo trofeo del Festival Infantil de Fútbol que ideó Gianni Infantino para que todos los países asociados jueguen un evento de esta magnitud.
Así fue el camino de La Roja en el certamen planetario:
- Derrota por 2-4 con España
- Triunfos por 2-0 a Kuwait y 8-0 a Barbados
- Derrota por 2-3 con Congo
- Empate por 1-1 con Tajikistán
- Triunfo por 3-1 a Azerbaiyán
- Derrota por 1-2 con Bielorrusia
- Empate por 3-3 con Japón (ganó en penales 5-4)
- Empate por 3-3 con Nigeria (ganó en penales 3-2)
- Triunfo por 4-0 a Honduras
ver también
Chile vence a Nigeria y avanza a final por el 73° lugar de Mundial Sub 15 de 189 países
En síntesis
- La Roja Sub 15 goleó 4-0 a Honduras y logró el 73° lugar del inédito Mundial de Azerbaiyán.
- El equipo de Jaime Rubilar cerró el torneo con 4 victorias, 3 empates y 3 derrotas.
- España se coronó campeón de este masivo certamen de la FIFA tras vencer por 3-0 a Chequia.