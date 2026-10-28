La Rojita de Jaime Rubilar sigue sumando alegrías en el torneo que se juega en formato 8×8. Artillero albo anotó los tres tantos del triunfo.

La selección de Chile se volvió a anotar un triunfazo en el novedoso Mundial Sub 15 de Azerbaiyán, el cual también es llamado Festival Sub-15 de la FIFA 2026. En duelo disputado en Bakú, la Rojita superó al local por 3-1.

En partido de los dieciseisavos de final de la categoría C, el equipo de Jaime Rubilar brilló gracias a un goleador de Colo Colo. La gran figura del encuentro fue Justin Aillapán, quien anotó los tres goles del triunfo.

El torneo tiene la particularidad de contar con 189 países, donde todas las federaciones asociadas a la FIFA fueron invitadas a la cita. ¿Otra novedad? Los duelos se juegan en formato ocho contra ocho, de dos tiempos de 20 minutos.

Así se viene el Mundial Sub 15 para Chile

Tras el 3-1 ante Azerbaiyán, la selección chilena sigue su camino en el Mundial Sub 15, en la serie C. El torneo después de la fase de grupos pasó a jugarse en seis niveles, para que todos los países lleguen al último día de la competencia.

Chile deberá medirse ahora con Bielorrusia, en duelo a jugarse este miércoles. El ganador irá por el cupo a cuartos de final ante el vencedor de la llave entre Japón y Uganda.

La campaña de la Rojita Sub 15 ha tenido de todo el torneo de Azerbaiyán. En la fase de grupos terminó tercera, con siete puntos, clasificando a la fase C del torneo masivo de selecciones.

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En la fase grupal, la Roja cayó 4-2 ante España y 3-2 frente a Congo. Además derrotó 2-0 a Kuwait, 8-0 a Barbados e igualó 1-1 con Tayikistán. Ahora buscará un cupo en la siguiente ronda, cuando enfrente a Bielorrusia.