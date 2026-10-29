La Roja Sub 17 afina los últimos detalles para el Mundial de Catar 2026 y tendrá un importante desafío frente a Uruguay. El equipo dirigido por Ariel Leporati se enfrentará a los charrúas en un amistoso que servirá para ajustar piezas antes de la cita planetaria.
Chile disputará su segundo Mundial consecutivo de la categoría y buscará llegar en las mejores condiciones al torneo. El cuerpo técnico eligió a Uruguay como un rival exigente, por su fortaleza física como por su nivel futbolístico.
La Roja Sub 17 vuelve a la cancha antes del Mundial.
¿A qué hora juega Chile Sub 17 vs. Uruguay?
Chile y Uruguay Sub 17 se enfrentan este jueves 29 de octubre, a las 17:00 horas de Chile, en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) José Sulantay, Quilín.
El partido de La Roja se podrá ver EN VIVO a través de Mega 2, en televisión digital abierta y estará disponible vía streaming en MegaGO, previa suscripción.
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El encuentro permitirá a La Roja seguir con su preparación internacional y medir su nivel ante una selección exigente de cara al Mundial.
Entre los convocados destaca Felipe Raipán, jugador que ya suma experiencia en el fútbol profesional y forma parte de Colo Colo.
En resumen…
- Partido: Chile vs. Uruguay Sub 17.
- Fecha y hora: jueves 29 de octubre, a las 17:00 horas.
- Dónde ver: Mega 2 y MegaGO.