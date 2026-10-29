La selección chilena juvenil se mide ante un exigente rival sudamericano en su preparación para el Mundial de Catar 2026.

La Roja Sub 17 afina los últimos detalles para el Mundial de Catar 2026 y tendrá un importante desafío frente a Uruguay. El equipo dirigido por Ariel Leporati se enfrentará a los charrúas en un amistoso que servirá para ajustar piezas antes de la cita planetaria.

Chile disputará su segundo Mundial consecutivo de la categoría y buscará llegar en las mejores condiciones al torneo. El cuerpo técnico eligió a Uruguay como un rival exigente, por su fortaleza física como por su nivel futbolístico.

La Roja Sub 17 vuelve a la cancha antes del Mundial.

¿A qué hora juega Chile Sub 17 vs. Uruguay?

Chile y Uruguay Sub 17 se enfre ntan este jueves 29 de octubre, a las 17:00 horas de Chile, en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) José Sulantay, Quilín.

El partido de La Roja se podrá ver EN VIVO a través de Mega 2, en televisión digital abierta y estará disponible vía streaming en MegaGO , previa suscripción.

Estos son los canales según tu cableoperador:

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Claro: 519

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Zapping: 27

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El encuentro permitirá a La Roja seguir con su preparación internacional y medir su nivel ante una selección exigente de cara al Mundial.

Entre los convocados destaca Felipe Raipán, jugador que ya suma experiencia en el fútbol profesional y forma parte de Colo Colo.

En resumen…