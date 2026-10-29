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Selección Chilena

La Roja Sub 17 enfrenta a Uruguay: horario y dónde ver el amistoso antes del Mundial

La selección chilena juvenil se mide ante un exigente rival sudamericano en su preparación para el Mundial de Catar 2026.

Por Franccesca Arnechino

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La Rojita afina su preparación mundialista ante Uruguay.
© La Roja.La Rojita afina su preparación mundialista ante Uruguay.

La Roja Sub 17 afina los últimos detalles para el Mundial de Catar 2026 y tendrá un importante desafío frente a Uruguay. El equipo dirigido por Ariel Leporati se enfrentará a los charrúas en un amistoso que servirá para ajustar piezas antes de la cita planetaria.

Chile disputará su segundo Mundial consecutivo de la categoría y buscará llegar en las mejores condiciones al torneo. El cuerpo técnico eligió a Uruguay como un rival exigente, por su fortaleza física como por su nivel futbolístico.

La Roja Sub 17 vuelve a la cancha antes del Mundial.

La Roja Sub 17 vuelve a la cancha antes del Mundial.

¿A qué hora juega Chile Sub 17 vs. Uruguay?

Chile y Uruguay Sub 17 se enfrentan este jueves 29 de octubre, a las 17:00 horas de Chile, en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) José Sulantay, Quilín.

El partido de La Roja se podrá ver EN VIVO a través de Mega 2, en televisión digital abierta y estará disponible vía streaming en MegaGO, previa suscripción.

Estos son los canales según tu cableoperador:

Mega 2

  • VTR: 26/736
  • Claro: 519
  • DirecTV: 1155
  • Entel TV: 73
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El encuentro permitirá a La Roja seguir con su preparación internacional y medir su nivel ante una selección exigente de cara al Mundial.

Entre los convocados destaca Felipe Raipán, jugador que ya suma experiencia en el fútbol profesional y forma parte de Colo Colo.

En resumen…

  • Partido: Chile vs. Uruguay Sub 17.
  • Fecha y hora: jueves 29 de octubre, a las 17:00 horas.
  • Dónde ver: Mega 2 y MegaGO.
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