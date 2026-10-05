El delantero de Universidad Católica marcó un gol de gran factura al eludir al portero croata. Hay ilusión de cara al Mundial de noviembre.

La selección chilena Sub 17 finalizó su gira internacional con un gran triunfo, tras derrotar a Croacia como visitante en Karlovac por 1-0.

El único tanto del encuentro fue marcado sobre el final del primero tiempo por Amaro Pérez, delantero de Universidad Católica que tras eludir al portero europeo se dio el gusto de empujar la pelota al lado del arco.

Pérez es uno de los proyectos más interesantes de las juveniles, por lo que estos encuentros refuerzan su calidad para que pueda seguir desarrollándose.

De hecho ya le había marcado un gol a Qatar en el último amistoso, que terminó 3-0 a favor del combinado nacional hace algunos días.

Amaro Pérez marca el gol de la selección chilena Sub 17 ante Croacia

Chile formó con Cristóbal Del Río; Esteban Páez, Antonio Cannoni, Lucas López, Baltazar Oróstica; Rodrigo Catalán, Sebastián Melgarejo, Andher González; Bayron Barrera, Amaro Pérez y Amaro Riveros.

El desafío de la Sub 17 de cara al Mundial

La selección Sub 17 de Chile que dirige Ariel Leporati se prepara para lo que será su presentación en el Mundial de la categoría, que se jugará en noviembre en Qatar.

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La Roja debutará el 21 de noviembre ante Argelia. Tres días después chocará contra Estados Unidos y finalizará enfrentando a Montenegro el 27 del mismo mes.

A la siguiente fase clasificarán los dos mejores de cada grupo además de los 8 mejores terceros de las 12 zonas, por lo que existen posibilidades de desarrollar a la nueva camada en estos encuentros.