El centrocampista formado en las inferiores de la Unión Española mostró su satisfacción por el nuevo vínculo que firmó el Tano en el Cacique y remarcó un atributo que le parece clave en el DT argentino.

Desde que Fernando Ortiz puso un pie en Colo Colo, este jugador se erigió en un pilar del mediocampo. Y así ha sido también en la temporada 2026, que lo tuvo como el futbolista más rompedor de líneas con sus pases. Una especie de motor en el cuadro albo.

Es más, por ese rendimiento en el cuadro popular, Víctor Felipe Méndez se hizo habitual en las nóminas de Nicolás Córdova para la selección chilena. El centrocampista valdiviano fue uno de los que esbozó una gran sonrisa luego de confirmada la renovación del Tano Ortiz.

“Creo que el profe entrega mucha confianza al grupo. Ha sido un año donde hemos trabajado muy bien. Él sabe encontrar al equipo dentro de la semana”, aseguró Méndez en una entrevista con TNT Sports luego de consumado el incontestable 3-0 frente a Universidad Católica en el estadio Monumental.

Víctor Felipe Méndez se acerca a celebrar junto a Maxi Romero y Francisco Marchant. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Y añadió un punto que le parece clave. “Con mis compañeros nadie se ha sentido titular durante todo el año y eso ha mantenido el alza del equipo. Que se le haya permitido renovar es muy importante para la institución, es la base para el próximo año”, dijo el volante surgido en las inferiores de la Unión Española.

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Víctor Felipe Méndez desmenuza el triunfo del Colo Colo de Ortiz vs la Católica

Luego de hablar muy positivamente de la extensión del contrato de Fernando Ortiz en Colo Colo, Méndez analizó el encuentro frente a Universidad Católica. “Era un partido muy difícil, necesitaban un triunfo ellos. Nosotros planteamos el partido en la semana de la mejor manera”, aseguró el mediocampista.

“Sabíamos que ellos iban a jugar de contragolpe. Tratamos de evitar eso manteniendo la posesión de balón. Hicimos un partido muy correcto en todas las líneas que nos permitió ganarlo. Feliz por el triunfo”, añadió el exjugador del CSKA Moscú de Rusia.

Víctor Felipe Méndez en acción por Colo Colo, donde se erigió en una pieza fundamental. (Andres Pina/Photosport).

Y apuntó más de la superioridad alba ante la Franja. “Cuando no tenemos el control del balón, quizá nos vemos con un poco de problemas. Pero cuando empezamos a tenerlo, generamos los espacios”, manifestó el jugador que luce el “5” en el Cacique.

“Mantenemos una buena posesión que nos hace crear espacios. Feliz por el triunfo y por Maxi (Romero), que pudo convertir otra vez”, culminó Méndez en torno a la alegría por el Tigre, quien llegó a 20 conquistas en la campaña y es el máximo anotador albo en la campaña.

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