En su tradicional streaming que realiza tras los partidos, Arturo Vidal señaló que Felipe Méndez ahora es hincha de Colo Colo.

Clave en el buen funcionamiento de Colo Colo es la temporada que cumple Felipe Méndez en el mediocampo, quien además fue uno de los mejores jugadores del clásico universitario.

El volante que llegó el año pasado desde Rusia se ganó la aceptación de los hinchas albos a pesar de ser hincha de Universidad de Chile, como él mismo lo señaló hace algún tiempo en una actividad navideña.

“Creo que lo más importante es que somos todos bullangueros. ¡Aguante la U!” manifestó en aquella ocasión, donde se le escuchó cantar el tradicional “dale Bulla, dale”.

Al llegar a Colo Colo, Méndez aseguró que “fue una actividad en Valdivia, siempre voy a estar disponible para los niños”, además de indicar que “es cosa del pasado, enfocado en mi presente”.

Méndez en la actividad donde se mostró hinchas de la U

Vidal asegura que Méndez ahora es colocolino

En su tradicional streaming que realiza después de los partidos, Arturo Vidal señaló que no tenía idea que Méndez sentía simpatía por la U, pero le restó importancia y dijo que ya se había transformado.

“La ‘Vieja’ es apasionado. Yo no había visto y me contaron, pero es apasionado“, señaló en primera instancia por el video que se hizo viral el año pasado.

Luego aseguró que en este año y medio que lleva en el Monumental, su corazón sufrió una metamorfosis. “Ya sabe lo que es vestir la del Colo, cuando uno se la pone no hay otra mejor“, detalló.

Vidal destaca mucho la labor que cumple Méndez en la zona de volantes, entendiendo que es una zona donde el Cacique se hace fuerte.