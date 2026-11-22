Ortiz seguirá al mando del Cacique en 2027 y rompió el silencio tras oficializar su renovación.

Colo Colo sorprendió a sus hinchas previo al clásico ante Universidad Católica, al oficializar la renovación de Fernando Ortiz como entrenador hasta la temporada 2027.

El Cacique confirmó en sus redes sociales la continuidad del argentino: “Seguimos juntos, Tano. Fernando Ortiz firma su renovación como entrenador de Colo-Colo. ¡Vamos con todo por los nuevos desafíos que tenemos por delante! ¡Mucho éxito, profe!”.

Junto a imágenes con Aníbal Mosa, además de foto con el trofeo de campeón y una camiseta conmemorativa por su renovación.

El Tano Ortiz seguirá siendo albo por todo el 2027.

La reacción de Ortiz tras renovar con Colo Colo

Tras oficializarse su continuidad, el entrenador albo dejó un mensaje en medio del anuncio de su renovación, mostrando su disposición para seguir al mando del equipo.

Ortiz no escondió su felicidad y aseguró que está ilusionado con los desafíos que vienen. “Ilusionarme con nuevos desafíos que vienen por delante y trabajar en conjunto, que eso es lo más importante, tanto nuestro presidente como nosotros y los jugadores vamos a afrontar un 2027 para seguir creando ilusiones y poder lograr los objetivos”, manifestó.

Además, felicitó a Colo Colo Femenino por el pentacampeonato y valoró el título conseguido por el plantel masculino,aunque advirtió que todavía queda una tarea pendiente.

“Uno de los objetivos nuestros era el campeonato local, era algo que nos habíamos propuesto allá en enero lograrlo, se logró. Por delante tenemos un objetivo muy importante que es la Copa Chile y estamos mentalizados en ese objetivo por conseguir, que es tan importante como el torneo local”, sostuvo.

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Colo Colo planifica la temporada 2027

Con la continuidad de Fernando Ortiz confirmada, Blanco y Negro resuelve una de sus primeras tareas de cara al próximo año.

Ahora, la dirigencia deberá avanzar en la planificación del plantel, definir qué futbolistas seguirán y evaluar las posiciones que necesitan refuerzos para afrontar los desafíos de 2027.

Por el momento, no se han entregado detalles sobre la duración exacta del nuevo contrato, más allá de la confirmación de que Ortiz estará al mando del equipo durante la próxima temporada.

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En resumen…