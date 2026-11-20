Aníbal Mosa tiene claro todos los argumentos que le entregarán a Conmebol para recibir un perdonazo tras lo ocurrido ante Fortaleza el 2025.

Colo Colo salió campeón, se metió a la Copa Libertadores y el desafío para Aníbal Mosa es uno solo: conseguir que la Conmebol rebaje el castigo a los albos para jugar la fase de grupos del torneo continental con público.

El Cacique aún debe pagar tres partidos de suspensión a estadio vacío luego de que se metieran hinchas a la cancha en el duelo ante Fortaleza. Un asunto que espera revertir.

“Hemos hecho un antes y un después tras la desgracia ante Fortaleza, en la que fallecen dos niños inocentes. Al otro día nos pusimos a trabajar en que la prioridad de esta institución iba a ser la seguridad“, señaló el mandamás de Colo Colo en Mega.

Cuenta todo lo que han hecho. “Eso significaba invertir en tecnología, en recursos humanos, generar bases de datos. Creemos que hoy, un año y medio después, han pasado un millón de personas por el estadio sin ningún tipo de problemas. Tenemos los argumentos de decirles que aprendimos la lección, los cambios que hicimos”.

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“Pedimos una oportunidad para la Copa Libertadores”

Mosa señala que los cambios han sido enormes en materia de seguridad. “No puedes entrar si no te enrolas. Debes pasar filtros en la calle, después colocar la cara, no estar en la lista de artículo 101 o 102. Un montón de cosas. Entonces desde el punto de vista de seguridad, eso cambió”, establece.

“Tenemos los argumentos para decir que nos den una oportunidad, porque pedimos eso: una oportunidad para que nos evalúen. Que vean el trabajo que hemos hecho en seguridad”, confesó.

Detalló públicamente lo que se ha realizado. “Hoy tenemos un centro donde controlamos las 132 entradas, las 150 cámaras en línea, cámaras que detectan en los estacionamientos si la patente tiene encargo por robo”, dice el dirigente.

Incluso contó que se invirtió mucho dinero en todo esto. “Entonces tenemos un mecanismo en el que hemos trabajado un año y medio, que costó sobre tres millones y medio de dólares, que ya hemos gastado. Y nos va a costar un millón más para terminar de hacerlo, con lo último (más moderno) en inteligencia artificial y reconocimiento facial”, señala.

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Apunta que “lo que queremos, humildemente, es pedir esa oportunidad. Nos gustaría ver la fase de grupos con los colocolinos en su casa”.

Además aclara que el Monumental luego será renovado. “Sacaremos el estadio nuevo como sea. No solo por romanticismo, sino porque el nuevo modelo de negocio que tengo es para 60 mil personas. Tarde o temprano eso va a ocurrir, es el objetivo”, finalizó.