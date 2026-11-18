Este viernes en Barranquilla, los 10 presidentes del fútbol sudamericano aprobarán el nuevo formato que tendrán las clasificatorias. ¿Cómo se jugará el torneo?

Hay una fecha que los fanáticos del fútbol sudamericano deberán marcar en su agenda: viernes 20 de noviembre. Ese día, en la ciudad colombiana de Barranquilla, se llevará a cabo el Consejo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL).

En esta instancia donde se reunirán los 10 presidentes de las asociaciones miembro del organismo, entre ellos Pablo Milad en su última actividad formal como timonel de la ANFP, con el propósito de aprobar y oficializar el nuevo formato de las Eliminatorias.

Por más que el curicano mintiera públicamente al decir que “yo no le he escuchado nada al presidente de CONMEBOL. Es una propuesta, pero hubo 25 propuestas”, la realidad es que ya está definido el formato que tendrá el proceso clasificatorio para el Mundial 2030.

Según reveló el medio argentino Doble Amarilla, el organismo implementará un formato que ya se realizó con éxito a nivel femenino. Hablamos de la Liga de Naciones CONMEBOL, que además entregará un título homologado por la institución, a nivel de la Copa América.

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¿Cómo se jugará la Liga de Naciones CONMEBOL?

A diferencia de lo que ocurrió en el fútbol femenino, donde se jugó a una sola ronda todos contra todos, se mantendrá esta modalidad entre los 10 países sudamericanos, aunque en este caso se jugará a dos rondas, es decir, 18 fechas entre septiembre del 2027 y noviembre del 2029.

Si se compara con lo que hacen UEFA y Concacaf con sus Nations League, que tienen hasta cuatro divisiones por la cantidad de equipos que hay en sus confederaciones, en el caso de CONMEBOL sólo será a una división, sin confirmarse si habrá un Final Four por el título del certamen.

La publicación trasandina advierte que este formato sólo se realizará para el camino al Mundial 2030, pues existe la posibilidad posterior a la cita planetaria de reunirse con Norte, Centroamérica y el Caribe para realizar a partir de 2031 una “Liga de las Américas“.

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