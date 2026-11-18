Desde la Asociación Uruguaya de Fútbol avisaron que está todo cocinado para el nuevo formato de torneo. Ahora en Conmebol tienen la última palabra.

La selección de Chile cerró el año con pálido 0-0 ante Colombia, donde ya el 2027 trae las Eliminatorias Sudamericanas de vuelta. Mientras se busca DT en la Roja, el torneo sufrió un vuelco total con miras al Mundial 2030.

Así lo avisó Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). El dirigente charrúa informó que el formato actual de todos contra todos no va más y que se pasaría a jugar al estilo europeo.

“Es una nueva era, con una renovación de la ilusión. La próxima Eliminatoria va a tener un formato diferente, estilo Liga de Naciones, compitiendo por un título“, dijo Alonso a Carve Deportiva.

¿Cómo sería el nuevo formato para Chile rumbo al Mundial?

Si bien se debe confirmar todo en Conmebol, el formato que anunció Ignacio Alonso apunta a lo que se juega actualmente en Europa: la UEFA Nations League. Eso, considerando que Argentina, Paraguay y Uruguay están clasificados al Mundial 2030, al ser anfitriones.

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El formato europeo contempla cuatro ligas: A, B, C y D. Las tres primeras tienen 16 selecciones, en cuatro grupos de cuatro países. Por su parte, la Liga D está integrada por seis naciones, divididos en dos zonas de tres.

Ahí las selecciones compiten por un título y también hay ascensos y descensos entre las categorías. Eso sí, en Sudamérica hay solo 10 países, por lo que habría que ver cómo alinear eso a nuestra realidad.

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Pablo Milad puso en duda el cambio, consultado tras el partido reciente de Chile. El líder de la ANFP dijo que “vamos a ver en el Consejo que hay este viernes, pero yo no le he escuchado nada al presidente de Conmebol. Es una propuesta, pero hubo 25 propuestas. Será una propuesta de él (Alonso)”.