El histórico capitán de la Roja repasó sus últimos años en el equipo y exigió que el próximo DT sea un hombre nacido en el país.

Claudio Bravo alzó la voz y con todo. Tras el 0-0 de la selección chilena ante Colombia, el histórico capitán bicampeón de América exigió que el próximo DT sea un hombre de la casa, tras años anteriores con argentinos al mando.

“Visualizo cosas y me encantaría que fuera nacional (el DT). Me pasó algo en mi etapa anterior, se perdió en la etapa nuestra, en la última, un poco la cultura nuestra”, partió diciendo en ESPN F90 Chile.

Siguiendo con su crítica, el oriundo de Viluco afirmó que su “te hablo a modo muy personal: las instalaciones, camarín, mucho acento argentino. Me sentí como que estaba en Buenos Aires más que en Santiago. Son cosas que al final son propias de nuestra cultura y esencia, son cosas que a mí me disgustaban”.

Claudio Bravo repasa al actual Chile

Ya en modo Roja de Nicolás Córdova, Claudio Bravo también tuvo críticas para lo mostrado en cancha. El 0-0 ante Colombia sacó ronchas a la hora de analizar al DT, que ahora vuelve a trabajar en divisiones menores de la selección chilena.

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“Cuesta encontrar coherencia en cosas que habla. El trabajo de Nicolás es innegable, pero hay que dejar de medir al jugador por la edad, no son niños, son jugadores profesionales”, lanzó.

Siguiendo con su crítica por lo mostrado en cancha, el ex capitán de la Roja dijo que “el análisis tiene que ser de parte del jugador también, hay muy pocas secuencias de finalizaciones en jugadas del equipo”.

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“Hay trabajo, pero, ¿se entiende por parte de los jugadores? Independiente de la edad, pero condicionado por el nivel, hay que llamar al jugador en su mejor momento, independiente de si está en liga extranjera o en el torneo local. No estamos en la capacidad de desperdiciar momentos”, cerró.