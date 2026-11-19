Santiago United Academy y C.D. Orientación Marítima unen fuerzas para crear un puente directo hacia Europa. El acuerdo contempla intercambio metodológico, pasantías en España y evaluaciones internacionales para jugadores de 14 a 23 años.

Santiago United Academy y C.D. Orientación Marítima unen fuerzas para crear un puente directo hacia Europa. El acuerdo contempla intercambio metodológico, pasantías en España y evaluaciones internacionales para jugadores de 14 a 23 años.

El fútbol formativo en Chile suma un importante hito de proyección internacional. Santiago United Academy, programa de alto rendimiento que opera en las instalaciones del Estadio Nacional de Santiago, oficializó una alianza estratégica con el Club Deportivo Orientación Marítima, histórica institución de Lanzarote, España.

La iniciativa establece un canal de cooperación bilateral enfocado en el desarrollo integral de futbolistas juveniles de entre 14 y 23 años, el intercambio de conocimientos entre cuerpos técnicos y la apertura de instancias reales de evaluación profesional en el fútbol europeo.

Fundado en 1954 en la ciudad de Arrecife, el Club Deportivo Orientación Marítima acumula más de 70 años de trayectoria en el fútbol base español. En el plano competitivo, la entidad canaria protagonizó uno de sus mayores hitos en la temporada 2006-2007, cuando compitió en la Segunda División B del fútbol profesional de ese país.

La jerarquía del socio español se reforzó en agosto de 2026 tras sellar un convenio de colaboración con la Real Betis Academy, orientado a potenciar la capacitación de sus entrenadores y optimizar su trabajo formativo. La alianza con Santiago United Academy extiende esa red estratégica hacia Sudamérica.

En Chile, Santiago United Academy destaca por la calidad de su cuerpo técnico, liderado deportivamente por Eduardo Lobos. El ex arquero jugó en Colo Colo, Krylia Sovetov de Rusia, Everton y Unión Española, entre otras instituciones. Fue campeón en la quiebra en 2002 y tuvo pasos por la selección chilena.

Desde las canchas del Estadio Nacional, el equipo técnico imparte una metodología de alta exigencia física, técnica y táctica. El programa está diseñado para nivelar las capacidades competitivas de los deportistas y prepararlos rigurosamente ante las demandas de los clubes profesionales.

“Nuestro compromiso como institución es generar instancias serias y profesionales de evaluación, aprendizaje e intercambio para nuestros futbolistas”, aseguró Jonathan Vásquez, director ejecutivo de Santiago United Academy y uno de los fundadores. “Aliarnos con un club de la trayectoria del Orientación Marítima nos permite construir estos espacios de desarrollo con respaldo institucional, enfocándonos siempre en el trabajo diario”, explicó Wilson Ferrada, otro de los fundadores de la institución y miembro histórico del cuerpo técnico de Colo Colo, reciente campeón del fútbol chileno.

La colaboración entre ambas instituciones se estructura en tres ejes principales: la transferencia e innovación en metodologías de entrenamiento, la posibilidad de realizar estadías y pasantías deportivas en España, y la creación de una red de seguimiento para evaluaciones profesionales.

Con este acuerdo, Santiago United Academy consolida un horizonte de internacionalización transparente y exigente, conectando el trabajo realizado en Chile con las oportunidades del fútbol europeo.