El DT campeón de Copa Libertadores, quien disputó la Copa Intercontinental ante Real Madrid, no fue renovado. "Firmo finiquito estos días", dijo a RedGol.

Un verdadero terremoto azota a Santiago Wanderers. Mientras el primer equipo cayó en la liguilla de Primera B, ante Recoleta, en la Sub 20 un histórico no va más a cargo del plantel.

Se trata de Felipe Salinas, recordado por ganar la Copa Libertadores de la categoría y disputar una mítica Copa Intercontinental ante el Real Madrid, en el Santiago Bernabéu. Fue el mismo ex defensa que le contó a RedGol que no sigue en el club.

“Terminé contrato, no me ofrecieron nada para quedarme, así que estoy firmando el finiquito estos días”, partió diciendo el histórico entrenador, líder de la poderosa cantera caturra.

Felipe Salinas le deja un mensaje a todo Wanderers

Tras confirmar que no sigue en las divisiones menores de Santiago Wanderers, Felipe Salinas trata de dar vuelta la página rápidamente. Sin embargo, no ocultó su amargura por cómo se dio su adiós en el puerto.

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“Terminé mi contrato en el fútbol formativo, y nada, firmar y a ser hombre libre a ver qué se viene. Estoy tranquilo, empezar a ver alternativas y llegar a armar un cuerpo técnico”, dijo a RedGol.

El ex defensa y campeón Sub 20 como entrenador en Copa Libertadores mira hacia el futuro, aunque sabiendo que los números respaldan su paso por el caturro. Según Salinas, ahora queda “ver qué opciones se pueden dar en el fútbol”.

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“Estoy tranquilo, un año y medio, los números son bastantes positivos. Estos chicos, los logros que tuvimos internacionalmente, así que misión cumplida”, cerró el DT.