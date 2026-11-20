Albas y cruzadas se ven las caras en el Estadio Santa Laura por la gran final de la Liga Femenina 2026 del fútbol chileno.

El fútbol femenino chileno tendrá esta tarde a su gran campeona del 2026. Colo Colo y Universidad Católica se verán las caras en el Estadio Santa Laura, donde definirán a la gran monarca del balompié criollo en esta temporada.

Mientras el Cacique viene de dejar en el camino a Coquimbo Unido por un global de 3-1, las cruzadas dieron la sorpresa al eliminar a Universidad de Chile por un contundente 6-1 en el marcador global, alcanzando con esta la primera final de su historia.

Las albas buscarán extender su dominio total en el fútbol chileno, alcanzando el pentacampeonato tras las consagraciones del 2022, 2023, 2024 y 2025. Por su parte, la UC tiene como objetivo ganar su primera estrella en el balompié femenino.

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¿A qué hora juegan Colo Colo y Universidad Católica la final del fútbol femenino?

Albas y cruzadas se verán las caras hoy viernes 20 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Santa Laura.

El Estadio Santa Laura será el escenario para este choque entre Colo Colo y Universidad Católica por la final de la Liga Femenina 2026. | Foto: Photosport.

¿Dónde ver EN VIVO y ONLINE a Colo Colo y Universidad Católica en la final del fútbol femenino?

La gran final entre de la Liga Femenina 2026 será transmitida a través de Mega 2 y también estará disponible vía streaming a través de Mega GO.

Estos son los canales según tu cableoperador:

Mega 2

VTR: 26/736

Claro: 519

DirecTV: 1155

Entel TV: 73

TUVES: 551

Mundo: 520

Mundo GO!: 50

GTD/Telsur: 839

Zapping: 27

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Transmisión MINUTO a MINUTO del partido: