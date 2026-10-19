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Colo Colo

Lo que dijo Tatiele Silveira tras el fracaso de Colo Colo Femenino en la Libertadores: “Pedir disculpas al hincha”

La entrenadora brasileña fue bastante autocrítica tras la derrota de las albas ante Independiente Santa Fe, resultado que las dejó sin chanches de superar esta fase de grupos de la Libertadores Femenina.

Por Patricio Echagüe

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Silveira realizó una fuerte autocríticas tras el fracaso en Ecuador.
© Colo Colo.Silveira realizó una fuerte autocríticas tras el fracaso en Ecuador.

Colo Colo Femenino sufrió un durísimo golpe en la Copa Libertadores de Ecuador. Con apenas dos fechas diputadas las albas quedaron eliminadas y sin chances matemáticas de clasificar de ronda en el Grupo A, teniendo ante Caracas que jugar solo por cumplir en el torneo.

Luego de caer ante Corinthians e Independiente de Santa Fe el equipo feminino del Cacique se quedó con cero unidades, despidiéndose prematuramente de un torneo en el que habían muchas expectativas puestas.

Una que salió a dar una fuerte autocrítica tras este fracaso fue la brasileña Tatiele Silveira, la entrenadora del equipo, quien luego del 2-0 en contra ante Independiente pidió disculpas a los hinchas y asumió toda la responsabilidad.

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La autocrítica de Tatiele Silveira tras el fracaso de Colo Colo Femenino

La entrenadora de las albas afirmó a los medios en Ecuador que “quiero pedir disculpas a la hinchada colocolina por lo que vivimos estos dos partidos acá. No estamos acostumbrados a un bajo nivel de competencia”.

La responsabilidad es mía, de todo lo que entregamos, pero orgullosa de mi equipo lo que vimos hoy”, agregó.

Las albas se despidieron de la Libertadores Femenina tras apenas dos partidos jugados. | Foto: Colo Colo Femenino.

Las albas se despidieron de la Libertadores Femenina tras apenas dos partidos jugados. | Foto: Colo Colo Femenino.

Tras estos dicho, Silveira cargó contra el arbitraje a lo largo del torneo, afirmando que “en el primer partido tuvimos algunos cuestionamientos, pero hoy fue de un nivel que no se explica”.

“Cuando perdemos la posibilidad de una gran jugadora como Camila (Martins), que tuve que sustituir para no perderla o quedar con una menos por lo que vimos en cancha. Si me explicas las tarjetas o la forma en que perseguía a las jugadoras en cancha, para mí es inexplicable lo que vivimos”, concluyó.

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En síntesis

  • Colo Colo Femenino quedó eliminado de la Copa Libertadores Femenina en la segunda fecha.
  • La entrenadora Tatiele Silveira asumió la responsabilidad por la eliminación del Cacique.
  • Las albas cayeron por 2-0 ante Independiente de Santa Fe en el Grupo A.
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