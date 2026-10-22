La FIFA confirmó la sede y las fechas de estreno de la Copa Mundial Femenina de Clubes 2028.

La FIFA sigue impulsando el fútbol femenino y anunció la creación de una nueva competencia internacional a nivel de clubes. Estados Unidos fue elegido como anfitrión de la primera edición de la Copa Mundial Femenina de Clubes, que se disputará en enero de 2028.

La noticia fue confirmada por el propio Gianni Infantino, quien destacó el inicio de este nuevo torneo en sus redes sociales. La competencia se desarrollará entre el 5 y el 30 de enero de 2028, en territorio estadounidense.

¿Qué equipos ya clasificaron al Mundial de Clubes Femenino 2028?

La primera edición ya tiene siete participantes confirmados, de distintas partes del mundo y clubes destacados en competencias continentales.

Los equipos clasificados son:

Club América Femenil , de México.

, de México. SC Corinthians , de Brasil.

, de Brasil. FC Barcelona Femenil , de España.

, de España. Arsenal Women FC , de Inglaterra.

, de Inglaterra. Naegohyang Women’s FC , de Corea del Norte.

, de Corea del Norte. Wuhan Jiangda WFC , de China.

, de China. Gotham FC, de Estados Unidos.

ver también Yanara Aedo rompe el silencio tras el fracaso de Colo Colo en Libertadores: “Vamos a trabajar para callar bocas”

¿Cuántos cupos tendrá cada confederación?

La distribución de cupos considera la participación de clubes de todas las confederaciones afiliadas a la FIFA, aunque Europa contará con la mayor cantidad de representantes.

La UEFA dispondrá de seis cupos, mientras que la Conmebol, la Concacaf, la AFC y la CAF tendrán tres plazas cada una. Por su parte, la OFC contará con un representante.

De esta forma, el nuevo certamen buscará reunir a equipos de distintos continentes en una competencia que ampliará el calendario internacional del fútbol femenino.

En resumen…