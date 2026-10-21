Las dirigidas por Vanesa Arauz irán por su primera victoria en el torneo que se disputa en Marruecos.

Chile tiene un nuevo desafío en el Mundial Femenino Sub 17. Esta vez se enfrentan a México en la segunda fecha, donde necesitan sumar una victoria.

Las dirigidas por Vanesa Arauz tuvieron un complejo debut en el torneo que se juega en Marruecos e igualaron frente a Australia. Por esta razón, si quieren avanzar de ronda, deben quedarse con los 3 puntos para tener buenas opciones de seguir en carrera.

¿Dónde ver a Chile vs México?

Este encuentro podrá ser visto en DSports+ Plus (señal 613 y 1613 en HD), mientras que en streaming estará disponible en DGO, Paramount+, Amazon Prime y Dazn.

¿A qué hora es el duelo por el Mundial Sub 17 Femenino?

El duelo entre Chile y México será este jueves 22 de octubre a las 15:00 horas de Chile, en la Cancha 4 de la Mohammed VI Football Academy de Rabat, Marruecos.

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Partido clave

Chile integra el grupo F, donde también están Australia, España y México. En esta competición avanzan los dos primeros de cada zona, mientras también lo hacen los cuatro mejores terceros. Hay mucho en juego en el duelo contra las aztecas.

Mientras La Roja arrancó igualando frente a las oceánicas, las mexicanas cayeron en su estreno frente a España por 2-0. De esta manera, ellas son las colistas del grupo. Si Chile las derrota, las dejaría muy cerca de la eliminación, por lo que no tienen mayor margen de error.

Kiara Concha marcó el gol de Chile ante Australia. Imagen: La Roja

En el papel es España el rival más fuerte, quienes serán oponentes de La Roja en el último duelo. Por esto, las dirigidas por Vanesa Arauz intentarán sumar una victoria contra México y así, llegar con menos presión a la definición ante las europeas. Es un partido bisagra.