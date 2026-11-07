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Clásico Universitario

U. de Chile vs. U. Católica femenino: horario y dónde ver EN VIVO el Clásico Universitario por la Liga Femenina 2026

Las Leonas y las Cruzadas se enfrentan por la ida de las semifinales de la Liga Femenina 2026.

Por Franccesca Arnechino

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U. de Chile y U. Católica van por el Clásico Universitario femenino.
© U de Chile Femenino/ Cruzadas oficial.U. de Chile y U. Católica van por el Clásico Universitario femenino.

Se viene un nuevo Clásico Universitario, esta vez entre Universidad de Chile y Universidad Católica femenina, por la ida de las semifinales de la Liga Femenina 2026.

Duelo en el azules y cruzadas volverán a encontrarse con un boleto a la final en juego. En abril, U. de Chile se impuso por 3-1, mientras que en agosto Católica consiguió un triunfo por 2-0.

Azules y cruzadas volverán a encontrarse con un boleto a la final.

Azules y cruzadas volverán a encontrarse con un boleto a la final.

¿Dónde ver U. de Chile vs. U. Católica femenino EN VIVO?

Universidad de Chile enfrenta a Universidad Católica, este sábado 7 de noviembre desde las 17:00 horas, en el Estadio Municipal de La Pintana por la Liga Femenina.

El duelo entre azules y cruzadas, lo podrás ver a través de la señal de Mega 2 y de manera online por la plataforma de Mega GO, previa suscripción.

Estos son los canales según tu cableoperador:

Mega 2

  • VTR: 26/736
  • Claro: 519
  • DirecTV: 1155
  • Entel TV: 73
  • TUVES: 551
  • Mundo: 520
  • Mundo GO!: 50
  • GTD/Telsur: 839
  • Zapping: 27
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¿Cómo llegan la U y la UC al clásico femenino?

Las Cruzadas llegan a las semifinales después de eliminar a Unión Española por un marcador global de 2-0.

Las Leonas, por su parte, consiguieron su clasificación tras superar a Huachipato, con un resultado acumulado de 11-2. Ambos equipos ya saben lo que es celebrar frente a su clásico rival durante esta temporada.

En abril, Universidad de Chile se impuso por 3-1, mientras que en agosto Universidad Católica respondió con un triunfo por 2-0.

En resumen…

  • Partido: Universidad de Chile vs. Universidad Católica femenino.
  • Fecha y horario: sábado 7 de noviembre, a las 17:00 horas. Previa desde las 16:30.
  • Dónde ver EN VIVO: Mega 2.
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