El defensor de los azules asegura que dependen de sí mismos y que no hay que pensar en otros clubes para lo que viene.

Universidad de Chile venció en un disputado partido por 2-1 a Cobresal, por la fecha 27 de la Liga de Primera 2026, lo que la mantuvo en el segundo lugar de la tabla de posiciones.

Si bien quedaron definitivamente fuera de la pelea por el título, queda por disputar el Chile 2, donde Igor Lichnovsky, quien marcó uno de los tantos en la tarde sacó la voz en su estilo.

“La U estaba preocupada de la U, hicimos lo que teníamos que hacer, vamos a seguir jugando todos los partidos con nuestra propuesta, a veces se van a dar los resultado y otras veces no, pero me gusta como jugamos”, comentó en TNT Sports.

La U tendrá que preocuparse por el Chile 2. Foto: Jorge Loyola/Photosport

Lichnovsky pide sólo enfocarse en la U

Igor Lichnovsky tuvo una llamativa entrevista tras el partido, una vez que se enteraron que Colo Colo se había encargado de ser campeón del torneo, dejando sin espacio a la U.

“Lo vuelvo a repetir para los hinchas de la U, los que o son de la U no tomen esto, nosotros estamos preocupados de nosotros, de salir a ganar, lo que pasa con los otros no nos interesa, nos preparamos porque se vienen cosas bonitas“, detalló.

En ese sentido, habló del sentir del camarín bullanguero: “No hay excusa somos los encargados de mejorar, venimos de un torneo donde no se juega mucho, pero la U se acostumbra tiene que preparase para el próximo año de ganar tras días”.

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