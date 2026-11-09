Este lateral está feliz por haber sido campeón en el Cacique, pero sabe que su futuro está fuera del Monumental por falta de méritos. "Hay que ser realista", lanzó.

Colo Colo se coronó campeón de la Liga de Primera y a falta de tres partidos para culminar el certamen, en la directiva ya se preocupan de la conformación del plantel que afrontará la temporada 2027, sobre todo por asegurar la continuidad de Fernando Ortiz. Hay varios futbolistas con el futuro asegurado.

Por ejemplo, Tomás Alarcón renovó automáticamente su contrato a raíz de una cláusula que exigía un mínimo de minutos jugados para que eso ocurriera. Lo propio pasó con Erick Wiemberg. Otro que tiene vigente su vínculo en la institución es Fernando de Paul.

Aunque hay uno, quien llegó como refuerzo a inicios de 2026, que sabe que tiene los días contados en Pedrero. Se trata de un carrilero derecho que arribó al Monumental como agente libre desde Independiente del Valle: Matías Fernández Cordero, quien no pudo ganarle el puesto a Jeyson Rojas en la banda diestra.

Matías Fernández tuvo espacio para el festejo en el Cacique. (Foto: Colo Colo).

En ese contexto, el lateral surgido en las inferiores de Santiago Wanderers fue muy sincero tras campeonar. “Es muy lindo, obviamente analizando un poco no fue mi mejor año. Es importante obtener un título con una institución tan grande. Feliz, contento por mis compañeros y por este título. Es uno más, al final es importante ganar siempre”, dijo Fernández Cordero a Cooperativa Deportes.

Pero le quedaron varias espinas a raíz de lo que mostró en el Cacique. “Soy muy autocrítico. Sé que me faltó mucho para jugar este año. Espero que el próximo sea de sumar muchos más minutos. Algo personal tengo que hacer para mejorar. Obviamente quiero jugar, ese es el resumen”, añadió el exjugador de Unión La Calera.

ver también Uno de lo cortados del Colo Colo Campeón da un claro aviso sobre su futuro: “Tengo un año más de contrato y estoy feliz”

Matías Fernández Cordero: de ser campeón en Colo Colo a verse fuera en 2027

Matías Fernández tiene asumido que su estadía en Colo Colo no pasará a 2027 más allá de haber formado parte del plantel campeón de este año. De hecho, él mismo lo reconoció sin tapujos. “Hay que ser realista”, le dijo al periodista Rodrigo Gómez en Chillán.

“No creo que se dé por el año que hice. No es algo que me merezca, hay que ver más allá de eso. Obviamente pensar en el futuro, espero que le vaya bien a Colo Colo”, aseguró Fernández Cordero, quien seguramente ya busca equipo para continuar su carrera.

Matías Fernández abraza a Fernando Ortiz tras anotarle un gol a Coquimbo Unido. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Por lo pronto, en el Cacique disputó apenas 18 partidos, donde totalizó 872 minutos. Anotó un gol y regaló una asistencia, pero nunca pudo convencer al Tano Ortiz, quien prácticamente desde el inicio de la campaña apostó sus fichas por Jeyson Rojas en aquel carril.

Revisa el compacto del triunfo de Colo Colo vs Ñublense

Así va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo ya se consagró campeón de la Liga de Primera 2026, aunque la lucha sigue por el Chile 2 y por evitar el descenso directo.