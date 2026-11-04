El Cacique, que está a solo una victoria de bajar del cielo la estrella 35, tiene a varios jugadores que armarán maletas una vez finalizada esta temporada.

Este domingo Colo Colo puede bajar su estrella 35 del cielo. Si los albos vencen en su visita a Ñublense en el Bicentenario Nelson Oyarzún, el título en esta Liga de Primera 2026 será por fin una realidad.

Ya con la copa en la mesa llegará el momento de planificar lo que será la próxima temporada. Ahí, además de comenzar a negociar las renovaciones y la búsqueda de refuerzos, llegará también el momento de separar caminos con algunos jugadores.

Y es que del grupo de diez futbolistas que finalizan su vínculo ahora en diciembre hay varios que no serán tomados en cuenta para la próxima temporada, dejándolos partir con sus respectivos pases en calidad de libres.

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Los cuatro futbolistas que Colo Colo no renovará

En este grupo destacan nombres como los de Claudio Aquino, Matías Fernández Cordero y Javier Méndez, quienes en esta temporada 2026 han jugado poco y nada de la mano de Fernando Ortiz.

Mientras Aquino ha convivido con una rebelde lesión en una de sus rodillas, tanto Fernández como Méndez se han quedado fuera del equipo estelar por decisión técnica. Por lo mismo, ninguno de los tres será renovado pensando en el próximo año.

Claudio Aquino es uno de los sueldos más altos del actual plantel de Colo Colo. | Foto: Photosport.

A este lote hay que sumar un cuarto nombre: Marcos Bolados. El atacante de 30 años finaliza su contrato en diciembre tras un 2026 donde no ha podido jugar casi nada por una rotura de ligamentos cruzados que sufrió a inicios de temporada.

Pese a que de a poco ha ido volviendo a ser considerado por Ortiz en estas últimas semanas, todo apunta a que dejará Colo Colo después de largos diez años en el club.

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En síntesis