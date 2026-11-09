Javier Méndez destacó la labor del delantero y el King para motivar al plantel a conseguir la estrella 35.

Colo Colo consiguió el gran objetivo de la temporada. Luego de un año de centenario para el olvido, en este 2026 resurgieron de las cenizas y conquistaron la Liga de Primera. Lo que se concretó con el triunfo por 2-1 sobre Ñublense en Chillán.

La conquista de la estrella 35 desató la alegría del plantel albo que celebró con todo en el Estadio Nelson Oyarzún. En especial de los jugadores foráneos que levantaron su primer trofeo con la camiseta del Popular.

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“Le agradezco a mi familia y a toda la gente, que nos acompañaron. Salieron a la calle en todas las ciudades. Es algo que me voy a guardar para siempre”, recalcó Javier Méndez a Radio ADN. Es que el central ingresó sobre el cierre del partido ante Ñublense para poner el cerrojo y asegurar el triunfo.

Sin embargo, Méndez reconoció que llegó para ser titular pero Jonathan Villagra logró quedarse con el puesto. Sin embargo, destacó que esto habla de la competitividad del equipo.

Javier Méndez y Joaquín Sosa celebraron su primer titulo en Colo Colo

“Es un deporte en conjunto. Uno aspira a jugar más, pero son decisiones del entrenador. Soy consciente que cada granito de arena que se va aportando suma en lo colectivo. Jona lo ha hecho espectacular, por algo ha logrado estar en la selección” enfatizó.

El factor Correa y Vidal en el camarín de Colo Colo: “Una muy linda relación”

Pero la conquista de la estrella 35 de Colo Colo es más que especial para Javier Méndez. El defensa, que tiene contrato vigente por un año más, sumó su primer titulo en el extranjero y lo hizo aún sabiendo que a principio de año venía al Cacique no en sus mejores condiciones.

“Sabía en el momento que había llegado a Colo Colo y lo que fue el año pasado. Me encontré con un plantel muy comprometido. Con grandes profesionales”, recalcó.

Por lo mismo, enfatizó en dos referentes que fueron determinantes al momento de su adaptación y en extender ese deseo por seguir en Colo Colo.

“Generamos una muy linda relación, Javier Correa y Arturo Vidal me recibieron de muy buena manera. Me abrieron las puertas del club y de sus familias. Para un extranjero se hace muy valorable para instalarse en un nuevo país”, sentenció.