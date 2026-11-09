El uruguayo Javier Méndez, quien en esta temporada 2026 jugó muy poco a pesar de llegar como refuerzos, comentó su futuro.

Dentro del plantel de Colo Colo Campeón 2026 hay varios jugadores que cumplieron un rol más secundario que otra cosa. Este fue el caso del uruguayo Javier Méndez, quien pese a llegar a inicios de año como refuerzo desde Peñarol, nunca se pudo consagran en el equipo de Fernando Ortiz.

El charrúa apenas jugó un puñado de partido entre la Liga de Primera, Copa de la Liga y Copa Chile, razón por la cual son varios quienes creen que es un fijo para partir al término de la temporada.

Sin embargo, el propio defensor dejó en claro que tiene todavía un año de contrato con los albos y que, pese a los pocos partidos que ha jugado en este 2026, está feliz en la institución junto a su familia.

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Javier Méndez manda claro aviso sobre su futuro en Colo Colo

En charla con ADN Radio el uruguayo afirmó que “me tocó llegar un momento que venía suspendido, después el equipo lo hizo de muy buena manera y esto es una competencia donde hay que tratar de competir con tu compañero legalmente. A Villagra lo felicito porque se mandó un torneo espectacular, por eso hoy está donde está, en la selección y todo”.

“Yo tengo un año más de contrato. Estoy feliz, mi familia está feliz de estar acá y te repito, agradecerle a toda la gente porque a veces a uno se le hace difícil estar lejos de la familia y ellos lo hicieron fácil”, agregó.

Javier Méndez apenas jugó seis partidos en esta Liga de Primera 2026. | Foto: Colo Colo.

Para cerrar, Méndez sostuvo que “todo lo que he vivido este tiempo, íbamos a otras ciudades y éramos los locales en todos lados, entonces esto es para ellos. Ojalá que le podamos seguir regalándoles victorias y por qué no otro título dentro de poco”.

En esta temporada 2026 el defensor central ha jugado apenas trece partidos, siendo seis por la Liga de Primera, cuatro por Copa Chile y tres en la Copa de la Liga. Solo registra 430 minutos de acción.

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