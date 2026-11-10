A pesar que el delantero argentino tiene contrato vigente con Blanco y Negro, surge la opción de que parta por problemas familiares.

Colo Colo sigue de fiesta y este lunes celebró su reciente título de la Liga de Primera junto a su gente, ya que Blanco y Negro organizó un masivo evento en el estadio Monumental.

Los albos lograron antes de tiempo el título del torneo local tras vencer por 2-1 a Ñublense en Chillán y dieron la vuelta olímpica con tres fechas de anticipación.

Ahora, ByN tiene que concentrarse en el armado del plantel de cara a la temporada 2027, donde el principal foco estará puesto en la Copa Libertadores, certamen al que vuelven tras un año de ausencia.

ver también Aníbal Mosa es el dirigente más exitoso en la historia de Colo Colo: 14 títulos oficiales

Javier Correa se puede ir de Colo Colo

Una de las figuras del Colo Colo campeón fue Javier Correa, líder ofensivo del equipo y autor de 18 goles en la Liga de Primera, anotando en partidos claves durante la campaña.

El argentino tiene contrato vigente con los albos hasta diciembre de 2027, sin embargo, el periodista Cristián Caamaño contó en radio Agricultura que el cordobés puede dejar el club por problemas familiares, asociados a la reciente partida de su suegro.

Javier Correa con la copa de campeón. Foto: Andres Pina/Photosport

“Me decían anoche, gente muy cercana a Colo Colo y que me merece toda la credibilidad… me decían ojo con el caso Javier Correa, hay un tema ahí muy potente, no por su comportamiento, sino que por un tema familiar”, dijo el comunicador.

“Es muy probable que Correa no continúe. Las señales adentro del club es que no va a seguir. Es por un tema familiar, por todo lo que ha vivido, su familia ya no quiere vivir en Chile, lamentablemente, y eso sí que sería un golpe para Colo Colo”, agregó Caamaño.

Por ahora, Javier Correa sigue con contrato vigente con Blanco y Negro y si va a salir del club tiene que negociar con los directivos albos.

En síntesis

Javier Correa anotó 18 goles para consagrar campeón del torneo local a Colo Colo.

para consagrar campeón del torneo local a Colo Colo. Colo Colo venció 2-1 a Ñublense y logró el título con tres fechas de anticipación.

y logró el título con tres fechas de anticipación. Javier Correa tiene contrato hasta diciembre de 2027, pero podría salir por motivos familiares.

ver también Aníbal Mosa confirma inicio de charlas con Fernando Ortiz para su renovación en Colo Colo

La tabla de posiciones de la Liga de Primera