“¿Lechuzas o leones?”: Javier Correa deja la grande con polémico comentario contra la “U”

El delantero cordobés se lanzó con todo en la celebración de Colo Colo y dejó más de una frase que se hicieron viral en redes.

Colo Colo conquistó la estrella 35. El equipo dirigido por Fernando Ortiz superó a Ñublense por 2-1 y se quedó con la Liga de Primera, a tres fechas del cierre de campeonato.

En el Estadio Nelson OYarzún, el Cacique consiguió un nuevo título y tras el pitazo final de Juan Lara, comenzó la celebración y la vuelta olímpica en Chillán. Pero tras varias horas en el estadio y el plantel se subió en el bus, y comenzó retorno al Estadio Monumental.

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Viaje donde el plantel aprovechó para seguir celebrando. Incluso se dieron el tiempo para transmitir en vivo y mostrar parte de la interna del plantel. Ahí fue donde Javier Correa se lanzó con todo contra sus detractores. “Comprate una moto para ver si nos alcanzas”, fue la primera frase que lanzó el ariete.

“Me hubiesen suspendido como 20 fechas, chupa p…”, agregó el trasandino. “Ojo con la lluvia porque viene la remontada 2,0”, complementó desatado el delantero.

Pero también tuvo un espacio para la “U” y abordó su complicada situación de particular forma. Es que Correa recordó que la permanencia del nombre es tema de discusión y apuntó a la falta de identidad del archirrival.

“¿Qué son?… ¿Son lechuzas o leones?”, expresó dejando la grande en redes sociales. Solo en X, los registros superan las 95 mil reproducciones.

¿Cuándo será la celebración de Colo Colo?

Según informó Colo Colo este lunes 9 de noviembre se va a celebrar en el Estadio Monumental la estrella 35. Los hinchas podrán asistir al recinto deportivo y deben canjear sus entradas en Puntoticket. El evento está fijado para las 18:30 horas y se promete que asistirá todo el plantel estelar. Además será transmitido en señal abierta por Canal 13.