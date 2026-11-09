Manuel De Tezanos defiende a Vero Bianchi tras polémica celebración de Colo Colo: “Está fuera de lugar”

El hombre del “Balong” recalcó que no fue la forma y lamentó los diversos comentarios contra la comunicadora.

Colo Colo venció a Ñublense por 2-1 y consiguió el título de la Liga de Primera. El equipo liderado por Fernando Ortiz logró la anhelada estrella 35 y desató los festejos en el Estadio Nelson Oyarzún.

Pero la celebración no fue solo en Chillán. A lo largo del país los hinchas albos saltaron a las calles a festejar un triunfo que hizo olvidar la campaña del centenario y que este 2026 comenzó a los tumbos.

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Sin embargo, existió un registro que dividió las aguas. Esto por el registro que subió Colo Colo a sus redes sociales donde repasaba todas aquellas críticas que se hicieron contra el equipo del “Tano” Ortiz.

En especial, se apuntó a lo expresó el liquidador de Sartor, Mandreva y hasta Vero Bianchi. Con la comunicadora de TNT Sports comenzó el registro con una frase que hasta el día de hoy recuerdan en el Monumental.

“Fue vergonzoso. Así como está Colo Colo, lo va a pasar muy mal. Debe buscar refuerzos, porque si esto sigue así… puede pelear el descenso”, expresó en su minuto en “No es para tanto”.

Manuel de Tezanos defiende a Vero Bianchi: “No corresponde”

La publicación se esparció en redes y supera las 95 mil visualizaciones solo en X. Por lo mismo, en “Fuerte pero al Balong” abordó lo ocurrido. “Se habla de respeto, de violencia de genero y esto también influye con este tipo de publicaciones”, arremetió de entrada Manuel de Tezanos junto con el apoyo en pantalla de Gonzalo Fouillioux.

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“Yo tendría más cuidado. Leí cosas muy feas sobre ella. Para mí está fuera de lugar. No corresponde que un club haga eso con ella, y con los que aparecen en el video”, lamentó Manoel sobre las críticas a su colega en la señal deportiva.

Por lo mismo, llamó a la reflexión y a que los clubes tomen con cautela este tipo de acciones. “Uno entiende a los hinchas, y que se debe hacer cargo por lo que dice. Pero el video y la portada empieza con ella. No me pareció para nada”, sentenció.