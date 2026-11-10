Vozinha reflexionó sobre los sacrificios detrás de un título tras ser una de las figuras de Colo Colo ante Ñublense.

La celebración de Colo Colo por su estrella 35 sigue dejando postales y esta vez Vozinha se robó las miradas con un emotivo mensaje en redes sociales, expresando lo que significa conquistar un campeonato después de tantas dificultades.

El arquero fue uno de los grandes protagonistas del triunfo por 2-1 ante Ñublense, en los minutos finales, apareció con una intervención clave para mantener la ventaja alba y asegurar el título de la Liga de Primera 2026.

Vozinha conquistó su primer título en Colo Colo.

El mensaje de Vozinha tras ser campeón con Colo Colo

El caboverdiano utilizó su cuenta de Instagram para compartir una reflexión sobre el camino que existe detrás de levantar una copa.

“Hay logros que las palabras no pueden explicar, solo el corazón siente”, comenzó escribiendo, también destacó el esfuerzo colectivo y los sacrificios que permitieron al Cacique alcanzar una nueva corona.

“Detrás de esta copa hay sueños, sacrificios y muchas batallas. Gratitud a Dios, a todo el equipo de trabajo y a toda la afición por su apoyo incondicional”, agregó.

Finalmente, Vozinha cerró su publicación con una dedicatoria que rápidamente recibió el cariño de los hinchas albos.

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“¡Esta conquista es para todos nosotros! ¡Campeones!”, expresó el guardameta, quien llegó al fútbol chileno después de destacar con la selección de Cabo Verde en el Mundial 2026.

La publicación también generó reacciones entre sus compañeros. Uno de ellos fue el delantero argentino Javier Correa, quien le dejó un mensaje de agradecimiento: “Gracias por venir a vivir esta locura hermano”.

Los hinchas de Colo Colo también respondieron con muestras de cariño hacia el arquero, valorando su aporte en la conquista y especialmente la actuación que tuvo en el cierre del partido frente a Ñublense.

Así, Vozinha se mostró emocionado en esta nueva etapa de su carrera, ahora con una estrella en el pecho junto al Cacique.

En resumen…