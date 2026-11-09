El campeonato conseguido por el arquero africano con los Albos fue noticia a nivel mundial.

Colo Colo ganó un nuevo título y no solo es noticia en Chile. La figura de Vozinha hizo que desde varios rincones del planeta miraran la vuelta olímpica de los Albos.

Los dirigidos por Fernando Ortiz coronaron una gran campaña al vencer a Ñublense en Chillán y así, bajar la estrella 35 de su exitosa historia a nivel nacional. Los de Macul dominaron el torneo chileno casi sin oposición durante la presente temporada.

Las reacciones por Vozinha

Vozinha se transformó en una estrella a nivel planetario gracias a su gran actuación en la última Copa del Mundo 2026 con Cabo Verde. Así como su llegada a Colo Colo fue seguida desde varios países, su consagración corrió la misma suerte en los principales sitios deportivos.

“¡Vozinha es campeón con Colo Colo!”, tituló Olé. En Buenos Aires lo recuerdan mucho por su memorable actuación ante Argentina. “El arquero de Cabo Verde en el Mundial 2026 conquistó su primer título con el conjunto chileno, a apenas cuatro meses de su llegada“, detallaron. Además, destacaron que jugará la próxima Copa Libertadores.

“El Colo Colo de Vozinha y Vidal, campeón de Chile”, escribieron en Marca de España. “Es el título más importante de su carrera, en la que solo había conseguido un campeonato con el Mindelense de su país y una Copa Chipre con el AEL Limassol“, indicaron en el medio madrileño.

“Vozinha, el portero revelación del último Mundial, ganó su primer campeonato con Colo-Colo“, informaron desde Globo de Brasil, además de también resaltar el aporte de Arturo Vidal en este título de los Albos.

Imagen: Globo de Brasil

Sports Illustrated de Estados Unidos tampoco quedó indiferente a la vuelta olímpica de Colo Colo. “Con el mundialista golero caboverdiano custodiando el arco, el Cacique conquisto su estrella número 35”, informaron.

Hasta el sitio web oficial del Balón de Oro se sumó a la locura por el título del arquero de 40 años. “Vozinha hace historia y se proclama campeón de Chile con Colo-Colo“, escribieron en su sitio web.

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Vozinha terminó siendo importante en la campaña de los Albos, con tapadas claves frente a Palestino y ante Ñublense, con lo cual se cuelga la medalla de campeón chileno y resalta a Colo Colo en el mapa del fútbol mundial.