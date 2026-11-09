Más de 2,2 millones de visualizaciones: La tapada de Vozinha que permitió el título de Colo Colo

El portero de Cabo Verde se transformó en genio y figura en los albos y levantó su primera copa en Chile.

Colo Colo se consagró como nuevo campeón de la Liga de Primera. El Cacique venció por 2-1 a Ñublense y logró bajar la anhelada estrella 35. Jornada que estuvo marcada por la aparición salvadora de Vozinha.

Sin embargo, el partido en el Estadio Nelson Oyarzún no estuvo ajeno a polémicas. El cuadro de Fernando Ortiz tuvo que batallar y bastante para doblegar a los diablos rojos. Si recién en los descuentos pudo sacar la ventaja en el marcador gracias al tanto de Marcos Bolados.

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Pero tras el tanto de “Boladios”, de inmediato hubo una jugada que dejó helados a todos los hinchas albos y que por poco pone en peligro el titulo de Colo Colo.

Esto se registró en el minuto 96:35. Diego Ulloa intentó despejar el balón pero se quedó corto y le entregó en bandeja la posesión a Fernando Ovelar. El paraguayo recibió y rápidamente desenfundó un potente zurdazo al ángulo inferior del arco albo.

La tapada salvadora de Vozinha

El certero remate ilusionó a los locales. Incluso algunos jugadores de Ñublense se animaron a celebrar lo que era gol. Pero apareció Vozinha y con una espectacular volada evitó el peligro. “En la última lo tuvimos, pero la atajada de Vozinha impidió que nos pudiésemos llevar un empate”, lamentó Vicente Núñez.

En la cámara de TNT Sports se aprecia como con el brazo izquierdo logra contener el balón, al más puro estilo de las tapadas de Benji Price en los Supercampeones.

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“La tapada del campeonato”, “Tapadón del año” y “Muchas gracias Josimar”, fueron parte de los comentarios que se leyeron en redes. Incluso se reflejó en sus compañeros que se llevaron las manos a la cabeza al ver el tapadón y que permitió asegurar el triunfo.

Jugada que solo en X ya supera las 2,2 millones de visualizaciones. Lo que solo viene a confirmar el gran año del portero de Cabo Verde que tras destacar en el Mundial y ser el sexto mejor portero en el Balón de Oro, ahora se corona campeón con Colo Colo.