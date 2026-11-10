Olimpiadas Especiales Santiago 2027 presentan su programa de 23 deportes y sus sedes￼

Seis mil atletas y compañeros unificados de más de 170 países competirán en Chile del 16 al 24 de octubre de 2027, en los primeros Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales realizados en Latinoamérica.

El camino hacia los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027 marcó un hito con el anuncio oficial de su programa deportivo y sedes.

La ceremonia, liderada por el ministro del Deporte de Chile, Francisco Riveros, confirmó que el evento se realizará del 16 al 24 de octubre de 2027. En esta cita deportiva internacional competirán 6.000 atletas y compañeros unificados provenientes de más de 170 países.

Esta será la primera vez en la historia que los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales se lleven a cabo en América Latina y en el hemisferio sur. Según Claudia Echeverry, presidenta y directora general de Olimpiadas Especiales Latinoamérica, este escenario permitirá a miles de atletas demostrar su excelencia deportiva a nivel mundial, buscando otorgar a las personas con discapacidad intelectual las oportunidades, el reconocimiento y el respeto que merecen.

El programa deportivo contará con una oferta diversa de 23 disciplinas, abarcando competencias individuales, deportes de equipo y actividades de exhibición, como el pádel. Un sello fundamental de esta edición será la integración de los Deportes Unificados en 14 disciplinas, una modalidad donde atletas con y sin discapacidad intelectual competirán juntos en un mismo equipo y en igualdad de condiciones.

Las Olimpiadas Especiales se harán en santiago

El Nacional será el corazón de las Olimpiadas Especiales

El Parque Estadio Nacional será el corazón de las justas y el recinto oficial de la Ceremonia de Inauguración programada para el 16 de octubre. Este histórico complejo deportivo albergará 13 deportes del programa, incluyendo el atletismo, básquetbol, natación y gimnasia.

Rodrigo Javier Gardella Berra, director ejecutivo de Santiago 2027, destacó que “estos 23 deportes y sus sedes de competencia son mucho más que un ambicioso programa deportivo. Representan una gran oportunidad para que miles de atletas muestren sus capacidades e inspiren a personas de todo el mundo”.

Además del coliseo central, diversas instalaciones en distintos puntos de la ciudad completarán el mapa de competencias. Recintos como el Centro de Entrenamiento Olímpico, el Club Deportivo USS, la Escuela de Carabineros, Laguna Carén y el Club de Golf Mapocho recibirán disciplinas como bádminton, futsal, ecuestre, ciclismo y golf, respectivamente. Por el momento, las ubicaciones exactas para el triatlón y la natación en aguas abiertas están por definirse.

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Para los verdaderos protagonistas, el anuncio representa la materialización de un gran objetivo y una vitrina internacional. Gonzalo Escobar, Atleta Líder de Olimpiadas Especiales Chile, expresó que “para atletas como yo, competir en unos Juegos Mundiales es un sueño hecho realidad. Entrenamos y queremos mostrarle al mundo de lo que somos capaces”.

Más allá de la competencia, Santiago 2027 tiene como objetivo generar un impacto social profundo a nivel nacional y regional. La organización espera que los Juegos dejen como legado cerca de 1.000 Escuelas Unificadas con presencia en las 16 regiones de Chile. Con el apoyo de miles de voluntarios, el evento busca poner la inclusión en el centro de una de las mayores celebraciones deportivas internacionales del país.